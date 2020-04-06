МИД: Международное сообщество решительно осудило и отвергло т.н. "выборы" в Нагорном Карабахе

БАКУ /Trend/ - Международное сообщество решительно осудило и отвергло так называемые "выборы", проведенные в регионе Азербайджана Нагорном Карабахе, оккупированном страной-оккупантом Арменией.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве иностранных дел, международные организации, в том числе Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, Евросоюз, НАТО, Тюркский совет, ГУАМ, Европарламент, ТюркПА, сопредседатели Минской группы ОБСЕ, а также многие государства заявили, что эти т.н. "выборы" и их результаты незаконны.

Сам факт, что в этом списке есть и такая организация, как Движение неприсоединения, вторая по величине политическая платформа после ООН, объединяющая под своей эгидой 120 стран мира, а также многие другие организации и государства говорит о том, что мировая общественность открыто отвергает оккупационную политику Армении и ее результаты.

В министерстве подчеркнули, что выборы в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана могут быть проведены только в соответствии с Конституцией Азербайджана и участием всего населения региона. Проведение легитимных выборов станет возможным только после полного вывода армянских сил из оккупированных территорий Азербайджана, возвращение в свои дома изгнанного оттуда азербайджанского населения, а также восстановления диалога и сотрудничества между армянской и азербайджанской общинами региона.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)