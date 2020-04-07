Ильяс Гусейнов: Организация местного производства предотвратит искусственный рост цен на медицинские маски

БАКУ/Trend/ - Производство медицинских масок в Азербайджане является важным вкладом в борьбу с коронавирусом, сказал Trend главный советник департамента анализа внутренней политики Центра социальных исследований, политолог Ильяс Гусейнов.

Говоря об очень важных моментах в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева на открытии производственного предприятия "Бакинской текстильной фабрики" на базе Сумгайытского химико-промышленного парка политолог отметил, что в связи с резким ростом спроса на медицинские принадлежности и защитные средства, связанным с распространением пандемии коронавирусна, во всех странах наблюдается большой дефицит данной продукции. Страны производители не только прекратили экспорт медицинских масок, но также экспорт производственного оборудования и сырья. Деятельность, осуществляемая в Азербайджане в связи с противодействием распространению коронавирусной пандемии, находится в центре внимания Президента Ильхама Алиева. Глава государства с особым вниманием относится к вопросу охраны здоровья населения.

"По поручению Президента Ильхама Алиева соответствующими государственными структурами и организациями в кратчайшие сроки была осуществлена поставка в Азербайджан оборудования и сырья для производства медицинских масок", - отметил Гусейнов.

По его словам, в Азербайджане оперативно стартовало производство медицинских масок. Это было обусловлено широким распространением во всем мире пандемии вируса COVID - 19. Следует особо отметить, что производство медицинских масок устранило зависимость страны от импорта в этой области. В то же время, у нас за короткое время было организовано производство дезинфицирующих средств.

По мнению политолога, с появлением отечественного производства указанных защитных средств в Азербайджане будет предотвращено искусственное завышение цен в аптеках и других точках продаж.

"Потенциал и финансовые возможности нашей страны позволяют в короткие сроки мобилизовать необходимые отрасли производства. Все стартовавшие в Азербайджане производственные и инфраструктурные проекты успешно реализуются. Здоровье наших граждан сегодня является приоритетом номер один для руководства страны. Национальное единство, солидарность и ответственность, проявляемые нашими гражданами, находят высокую оценку Президента Ильхама Алиева", - подытожил Гусейнов.