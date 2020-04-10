Дорогой Президент, как представитель молодежи выражаю Вам благодарность за то, что Вы делаете для защиты здоровья граждан страны - житель Лянкярана Нурлан Ибадов

БАКУ /Trend/ - Дорогой Президент, как представитель молодежи выражаю Вам благодарность за то, что Вы делаете для защиты здоровья граждан страны.

Как передает Trend со ссылкой на официальный сайт Президента Азербайджана, об этом говорится в благодарственном письме жителя Лянкярана Нурлана Ибадова в адрес Президента Ильхама Алиева за его решительные шаги по предотвращению широкого распространения пандемии коронавируса в стране, внимание и заботу о народе.

Нурлан Ибадов пишет, что масштаб работ, проделанных для развития Азербайджана день ото дня, повышение авторитета страны среди мировых держав огромен, и эти шаги воспринимаются народом, в том числе лянкяранцами, с благодарностью.

"Уважаемый господин Президент, распространившаяся в мире пандемия коронавируса не обошла стороной и нас. Ваши поручения в связи с пресечением широкого распространения эпидемии в стране достойно выполняются, гражданам оказываются забота и внимание. Как гражданин выражаю уверенность в том, что под Вашим мудрым руководством мы в скором времени спасемся от этого бедствия. Мы всегда с Вами. Дорогой Президент, как представитель молодежи выражаю Вам благодарность за то, что Вы делаете для защиты здоровья граждан страны", - пишет Ибадов.