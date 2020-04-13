Адиль Алиев: Активность Азербайджана в развитии сотрудничества между тюркоязычными государствами неоспорима

БАКУ /Trend/ - Десятого апреля посредством видеоконференции был проведен чрезвычайный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета). Наряду с главами тюркоязычных государств к видеоконференции присоединился и генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус. Инициированная Президентом Азербайджана видеоконференция важна по ряду причин.

Об этом в понедельник сказал вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Адиль Алиев.

Вице-спикер отметил, что, во-первых, главы государств обсудили борьбу с коронавирусом: «Как заявил Президент Ильхам Алиев, основная цель чрезвычайного Саммита заключается в проведении обмена опытом относительно действий, предпринимаемых нами на национальном уровне, оказании поддержки друг другу в нужный момент и укреплении солидарности между нашими народами. Глава государства особо подчеркнул, что Азербайджан также оказывает поддержку отдельным странам.

Во-вторых, проведение чрезвычайного саммита тюркоязычных государств показало, что Тюркский совет способен продолжать свою работу и в сложившихся тяжелых условиях, не перенося обсуждения. Видеоконференция продемонстрировала готовность Тюркского совета расширять сотрудничество с международными организациями. В этом смысле саммит может считаться примером для других международных организаций и объединений».

В-третьих,отметил он, обсуждение на чрезвычайном саммите экономических вопросов показало, что Тюркский совет, анализируя пути развития экономического и регионального сотрудничества в столь тяжелых условиях, работает на перспективу.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что, несмотря на негативное влияние пандемии, в первые три месяца 2020 года из тюркоязычных стран через Азербайджан было перевезено более 180 тысяч тонн грузов, что на 40 тысяч тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это важный показатель», - подчеркнул вице-спикер парламента.

Адиль Алиев добавил, что в своем выступлении президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил возможность продолжения железнодорожной линии, используемой для грузоперевозок между Турцией, Азербайджаном и Грузией, до Средней Азии: «Президент Турции отметил, что главной целью является увеличение объема грузов, перевозимых по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, еще на 3500 тонн в день. Не сомневаюсь, что тюркоязычные государства добьются этого».

Депутат также сказал, что на видеоконференции было предложено налаживание сотрудничества между национальными кризисными центрами стран Тюркского совета: «Так, страны-члены Тюркского совета обсудили совместную борьбу с коронавирусом, пути развития экономического и регионального сотрудничества. Бесспорно, активность Азербайджана в развитии сотрудничества в обеих направлениях между странами Тюркского совета неоспорима. В настоящее время больные, инфицированные коронавирусом, проходят лечение в более чем 20 государственных больницах. По решению главы государства в короткий срок планируется построить и сдать 10 современных больниц модульного типа на 200 коек каждая».

Вице-спикер отметил, что глава государства высоко оценил труд врачей, ведущих борьбу с коронавирусом: «Заработная плата врачей, обслуживающих инфицированных коронавирусом, повышена в 3, 4 и 5 раз. Это проявление заботы государства о врачах. Своей деятельностью в период пандемии, а также сотрудничеством с ВОЗ Азербайджан показал пример другим странам. В начале марта по инициативе руководства страны в Баку были приглашены специалисты ВОЗ, с которыми обсуждались вопросы совместной борьбы с коронавирусом. Своевременно принятые меры позволили контролировать ситуацию с распространением коронавируса в Азербайджане, тогда как ведущие страны мира продолжают нести тяжелые потери в результате эпидемии. В письме, адресованном Президенту Азербайджана 23 марта генеральным директором Всемирной организации здравоохранения доктором Тедросом Аданомом Гебрейесусом, была дана высокая оценка проделанной в Азербайджане работе. Азербайджан был охарактеризован как образцовая страна в связи с мерами, принятыми против пандемии. Руководитель ВОЗ повторил эти слова на видеоконференции».

Адиль Алиев подчеркнул, что Президент Азербайджана держит в центре внимания граждан и предпринимателей, пострадавших от коронавируса: «Пандемия нанесла ущерб экономике стран мира. Для обеспечения экономической стабильности в Азербайджане, решения проблем, связанных с занятостью, а также сохранения стабильности макроэкономического и финансового положения были выделены 2,5 миллиарда манатов, или примерно 1,5 миллиарда долларов. К сожалению, в то время, когда Азербайджан успешно борется с коронавирусом, и эта борьба высоко оценивается в мировом масштабе, маргинальные силы внутри и вне страны продолжают свои грязные кампании. Общее мнение маргиналов таково, что все, что ни делает государство, ошибочно. Все институты государства напряженно работают, каждая сфера и в частности, решение социальных проблем, в центре внимания».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)