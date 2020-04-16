Правительство Азербайджана заблаговременно ввело необходимые ограничения - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Меры, предпринимаемые правительством Азербайджана по борьбе с распространением коронавируса, можно оценивать, в первую очередь, как вынужденные.

Об этом сказал Trend, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шариф.

Он отметил, что меры, предпринимаемые правительством Азербайджана, России и ряда других стран в данной ситуации, можно оценивать, в первую очередь, как вынужденные: «Правительства обоих государств достаточно заблаговременно стали вводить определённые ограничения, и, возможно, благодаря этому, статистика по количеству заболевших коронавирусом в наших странах на порядок ниже, чем в Западной Европе и США. Тем не менее, необходимо отдавать себе отчёт в том, что пик пандемии ещё не прошел, и исключать усиления ограничительных мер нельзя».

По словам эксперта, ситуация с пандемией COVID-19 является абсолютно новым вызовом для человечества за последние сто лет, прошедшие после пандемии так называемой «испанки», «испанского гриппа», унесшего жизни, по некоторым подсчётам, до 100 миллионов человек на различных континентах: «Принимая во внимание масштаб изменений, произошедших с человечеством (в социальном, экономическом и прочих аспектах) за прошедший век, просчитывать последствия пандемии коронавируса можно лишь «с нуля», руководствуясь, в основном предположениями и прогнозами, почти не отталкиваясь от предыдущего накопленного опыта».

Он уверен, что Азербайджан и Россия выдержат этот удар: «Однако это, к сожалению, не означает, что наши страны выйдут из этой проблемной ситуации без потерь, причём существенных, и исчисляемых не только в непосредственных жертвах коронавируса: «То, насколько серьёзный удар будет нанесён целым отраслям экономики, малому и среднему бизнесу на сегодняшний день не берутся предсказать даже ведущие мировые экономисты. Проблема усугубляется тем, что счёт идёт буквально на дни, и каждый новый день в условиях развития или снижения эпидемии, продления изоляционных мер оказывает значительное влияние на перспективу выхода из экономического кризиса, который, к сожалению, последует за волной пандемии. Одно из последствий пандемии – вероятное изменение «статуса кво» в системе межгосударственных отношений. В первую очередь, это касается стран ЕС, где закрытие границ и сообщения между странами единой Европы из-за пандемии воскресила давно культивируемую идею «национальных государств»».

Тимур Шариф считает, что последствия пандемии для обычных граждан будут тяжёлыми, но не катастрофическими: «Маловероятны оба сценария, в соответствии с первым из которых мировая экономика навсегда изменится, а во втором – всё моментально вернётся на круги своя, как только будут сняты карантинные меры. Безусловно, значительный удар будет нанесён по т. н. сектору «малой экономики», сферы услуг, развлечений, туризма, и так далее – всё то, что прочно ассоциировалось с недавними – и как выясняется – достаточно «сытыми» годами. Одновременно с этим, пандемия может дать толчок развитию некоторых направлений и отраслей, которые до сих пор находились в фазе развития или попросту не воспринимались всерьёз: дистанционное обучение по ряду предметов гуманитарного или теоретического характера, удаленная работа, онлайн-покупки, киберспорт, весь прочий спектр виртуальных развлечений, а также развитию искусственного интеллекта. Это одна из возможных тенденций развития периода постпандемии, о которых стоит задумываться уже сейчас».

В заключении эксперт сказал, что необходимо чётко разделять вопросы – как долго продлится пандемия и кризис, вызванный ею: «По самым оптимистичным прогнозам, ограничительные меры, связанные с пандемией, начнут снижаться во второй половине мая, и то с большой поправкой на ситуацию в разных странах. Что касается кризиса, в первую очередь экономического, вызванного пандемией, – на данный момент в задаче слишком много неизвестных для построения хотя бы приблизительного прогноза».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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