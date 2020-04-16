Дмитрий Солонников: Мировое сообщество никогда не признает т н. "выборы" в оккупированном Нагорном Карабахе

Политика 16 апреля 2020 12:51 (UTC+04:00)
Дмитрий Солонников: Мировое сообщество никогда не признает т н. "выборы" в оккупированном Нагорном Карабахе

БАКУ /Trend/ - Прошедшие в оккупированном Нагорном Карабахе противозаконные т.н. "президентские и парламентские выборы" не вызвали и не вызовут значимого интереса международного сообщества, тем более на фоне глобальной борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом заявил Trend известный российский политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Он отметил, что Нагорный Карабах, не признанный как "независимое государство" ни одной страной-членом ООН (в том числе и Арменией), не обладает на международном уровне теми же правами, что и полноценно признанные государства.

"В связи с этим в официальных документах государств-членов ООН очень осторожно обозначают общепринятые для других стран политические категории, такие как выборы, президент, парламент, премьер-министр, правительство и так далее.

Это же относится и к юридически значимым формулировкам, обозначающим власти непризнанной республики. Рассматривая их как сторону конфликта, применяются такие термины как "лидер" или "руководство" Нагорного Карабаха, что позволяет избежать трактовки данных должностей для дипломатического или официального политического определения статуса региона. Прошедшие выборы не внесут изменений в данный, выработанный в течение длительного времени, подход. При этом интересно обратить внимание на следующий нюанс.

Так называемые "выборы" в оккупированном регионе Азербайджана - Нагорном Карабахе - прошли уже при новой власти в Ереване, и их следует рассматривать, прежде всего, как попытку упрочить власть премьера Пашиняна.

Принципиально важным для него является противостояние с карабахским кланом в руководстве Арменией, и прошедшие противозаконные "выборы" были использованы именно в этом ключе. В этот контекст умещается и Пашиняновское заявление, сделанное им на пресс-конференции 25 января о возможных вариантах урегулирования карабахского конфликта, явно не приемлемых для нынешнего политического дискурса как в самой Армении, так и в Нагорном Карабахе и приписываемых при этом Сержу Саргсяну.

Произошедшая после этого консолидация вокруг нынешнего премьер-министра Армении "лидеров президентской гонки" Нагорного Карабаха сыграла важную роль в выстраивании управленческой вертикали армянской элиты. А так называемая итоговая вымышленная "победа" Араика Арутюняна только закрепила эту вертикаль, и продолжило процессы дальнейшего ослабления влияния представителей предыдущего армянского руководства.

Полагаю, что прошедшие т. н. "выборы" интересны с точки зрения разрешения армянских внутриполитических вопросов.

Возможно, поэтому избирательные процедуры не стали откладывать на фоне вспышки пандемии коронавируса. В Великобритании отложили муниципальные выборы, в России - проведение всероссийского голосования по поправкам в конституцию. В Польше выборы президента состоятся, несмотря ни на что, по этому же пути пошло и руководство непризнанной т. н. "Нагорно-Карабахской Республики". Каждый выбирает свое решение, на основании собственных ценностей.

Ловить золотую рыбку проще в мутной воде, и ситуация с так называемыми "выборами" самопровозглашенного режима в условиях карантина как раз такую возможность и представляет", - подытожил российский эксперт.

Отметим, что Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ - США, Франция, Россия, Парламентская ассамблея ОБСЕ выступили с заявлением в связи с так называемыми "выборами" в оккупированном Нагорном Карабахе.

Кроме того, свою позицию осуждения в связи с этими незаконными "выборами" выразили НАТО, Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения, Тюркский Совет и ряд других международных организаций.

Напомним, что конфликт между двумя странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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