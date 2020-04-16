Власти Азербайджана идут на беспрецедентные расходы для недопущения массового заражения людей - российский политолог

БАКУ/Trend/ - Власти Азербайджана идут на беспрецедентные экономические расходы для недопущения массового заражения людей коронавирусной инфекцией.

Об этом сказал Trend российский историк и политический аналитик Олег Кузнецов.

Историк сказал, что власти России и Азербайджана, а также еще ряда стран постсоветского пространства ввели достаточно жёсткие, но очень действенные меры для борьбы с пандемией: «Уверен, что они в своей совокупности достаточно эффективны и на практике доказывают социальную ориентированность государственной политики властей двух стран в условиях пандемии. Власти идут на беспрецедентные экономические расходы и издержки лишь бы не допустить массового заражения людей. Сегодня коронавирусную пандемию нередко сравнивают с эпидемией так называемой "испанки" 1918-1919 годов, но отношение властей к болезни тогда и сейчас принципиально разное. Тогда никто осознанно не ограничивал жизнедеятельность в стране ради защиты здоровья людей. Сегодня ситуация обратная, что лишний раз доказывает изменение отношения к жизни человека. Искусственно на время ограничили нашу свободу передвижения ради нашего же блага, и этот факт надо совершенно осознанно понимать».

Он отметил, что тема коронавирусной пандемии крайне актуальна для него лично, так как ему пришлось пережить две недели карантина и переболеть им: «По личным ощущениям могу сказать, что при наличии хорошего иммунитета, - а он у меня оказался хорошим, благодаря году жизни в Азербайджане с его солнцем, морем и фруктово-овощным изобилием, - болезнь переносится довольно-таки легко. Но если иммунная система человека расшатана, то ему придётся сложно, возможны и пневмония, и летальный исход. Коронавирус похож на механизм, запускающий многие хронические соматические болячки, в совокупности с которыми он может дать очень серьёзные последствия».

Согласно словам политолога, медики России и Азербайджана сейчас держат эпидемиологическую ситуацию под контролем и без всякого сомнения удержат ее до окончания пандемии: «Ситуация в наших странах намного лучше, чем у соседей. Об этом я могу совершенно определённо говорить на основании еженедельных обзоров Всемирной организации здравоохранения по теме пандемии. Если до того момента, пока эта зараза меня непосредственно не коснулась, я относился к данному вопросу с откровенной иронией и считал любые меры предосторожности излишними, то теперь вынужден признать, что был категорически неправ, игнорируя правила карантина и самоизоляции. К счастью, сегодня большинство людей осознали серьезность ситуации и проявляют ответственность, в чем заключается одна из гарантий того, что пандемия будет побеждена».

Он считает, что, вне всякого сомнения, любой глобальный катаклизм или эпидемия меняют мир, и в этом смысле нынешняя пандемия не будет исключением: «Уже сейчас видно, как государственный эгоизм некоторых стран господствует над общечеловеческими ценностями. Можно совершенно определённо говорить, что ранее публично декларировавшиеся нравственные постулаты будут или пересматриваться, или потеряют свою ценность. В случае с так называемыми "общечеловеческими ценностями" об этом можно говорить совершенно определённо. После пандемии ООН придётся серьёзно потрудиться, чтобы организовать на планете новый миропорядок или, как минимум, установить новые правила игры в кризисных ситуациях глобального масштаба. Впрочем, если пандемия продлиться недолго, то через полгода о ней все позабудут, и мир будут жить по тем же правилам, по каким жил и до нее».

Что касается вопроса влияния нынешней пандемии на развитие искусственного интеллекта, то тут эксперт отметил: «Искусственный интеллект развивался и до пандемии, так как это дело соответствовало основному вектору прогресса цивилизации. Единственное, что может показать пандемия, то это тот факт, что ИИ может изменить характер и систему организации труда работников, структуру организации бизнеса и характер взаимоотношений работодателей и сотрудников. Согласитесь, все это имеет отношение только к общественному устройству, но никак не к искусственному интеллекту как таковому».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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