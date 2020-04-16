Хикмет Гаджиев: Среди дипработников Азербайджана за рубежом случаи инфицирования коронавирусом не зафиксированы
БАКУ /Trend/ - Среди сотрудников дипкорпуса Азербайджана за рубежом не зафиксированы случаи инфицирования коронавирусом
Как передает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
Лента новостей
Власти Азербайджана идут на беспрецедентные расходы для недопущения массового заражения людей - российский политолог
Хикмет Гаджиев: Среди дипработников Азербайджана за рубежом случаи инфицирования коронавирусом не зафиксированы
Фуад Мурадов: В связи с коронавирусом к нам обратились свыше 5 тысяч граждан Азербайджана из 47 стран
Хикмет Гаджиев: В Азербайджане пока не предусмотрено возобновление международных полетов, в том числе и в мае
Хикмет Гаджиев: В Азербайджане санитарно-эпидемиологическая ситуация находится под контролем (ВИДЕО)
Условия режима карантина в Азербайджане могут быть смягчены только постепенно - главный инфекционист
В Азербайджане выявлены 30 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 56 человек, скончались двое - Оперативный штаб
Севиль Микаилова: Сохранение макроэкономической стабильности является основным приоритетом в предстоящий период
Севиндж Гусейнова: Реализация соцпакета помощи станет серьезным подспорьем для граждан в период карантина и пандемии
Азербайджанская компания огласила объемы закупок сырья для производства медицинского спирта из России
Компания по контейнерным перевозкам Азербайджана расширяет сотрудничество в сфере трансграничных грузоперевозок
Потомок Толстого и Станиславского обратился к родному Азербайджану из Франции – эксклюзивное интервью (ФОТО)
Маргинальная оппозиция теперь выбрала целью карантинный режим - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Заявление Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона распространено как официальный документ Генассамблеи и Совета безопасности ООН
В Азербайджане в выдаче единовременной выплаты отказано 20 тыс. лицам, ввиду установления наличия работы
Солтан Мамедов: Фонд Гейдара Алиева в эти трудные дни готов оказать необходимую помощь каждому гражданину