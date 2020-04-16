Хикмет Гаджиев: Среди дипработников Азербайджана за рубежом случаи инфицирования коронавирусом не зафиксированы

БАКУ /Trend/ - Среди сотрудников дипкорпуса Азербайджана за рубежом не зафиксированы случаи инфицирования коронавирусом

Как передает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.