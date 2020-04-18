Севиль Микаилова: План мероприятий, осуществляемый по поручению Президента Ильхама Алиева, нацелен на обеспечение безопасности каждого гражданина Азербайджана

Политика 18 апреля 2020 15:53 (UTC+04:00)
Севиль Микаилова: План мероприятий, осуществляемый по поручению Президента Ильхама Алиева, нацелен на обеспечение безопасности каждого гражданина Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Задачи и поручения, поставленные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым перед правительством по усилению социальной защиты населения, с большим удовлетворением воспринимаются гражданами страны. Наши граждане всецело доверяют своему Президенту и своему государству.

Об этом сказала депутат Милли Меджлиса (парламента) Севиль Микаилова, сообщает в субботу Trend.

Депутат отметила, что социальное обеспечение граждан - один из главных приоритетов Азербайджанского государства и широкомасштабные пакеты социальных мер, реализуемые по инициативе Президента Азербайджана, охватят все слои населения.

«Ограничительные меры, применяемые в нашей стране, как и во всем мире, в связи с распространением пандемии коронавируса, не прошли бесследно для экономики страны. Учитывая это, Азербайджанское государство заявило о неприемлемости сокращения сотрудников в нынешних условиях, важности сохранения рабочих мест и заработных плат, как в государственном, так и в частном секторах. Наряду с этим, выплата значительной части заработных плат работников сфер, пострадавших от пандемии, производится за счет государства. Заработная плата около одного миллиона человек, работающих в государственном секторе, полностью финансируется государством. Кроме того, государство выплачивает часть заработной платы около 300 тысяч наемных работников и оказывает поддержку порядка 300 тысячам частным предпринимателям», - отметила Микаилова.

Севиль Микаилова также подчеркнула, что Азербайджанское государство, которое всегда стоит на страже социального благополучия своих граждан, осуществляет мероприятия по расширению занятости населения, ускорению выполнения программы самозанятости, открытию оплачиваемых общественных рабочих мест. Особо следует отметить, что в этом году 90 тысяч безработных будут обеспечены оплачиваемыми общественными рабочими местами.

«Более того, с целью решения проблем безработных, а также неофициально работающих лиц, потерявших работу в следствии применения особого карантинного режима, было принято решение выплатить ежемесячное пособие в размере 190 манатов 600 тысячам человек. Помимо этого, глава государства дал поручение увеличить число лиц, получающих адресную социальную помощь. В следующем месяце будет продолжена выдача этой помощи малообеспеченным семьям, срок назначения адресной государственной социальной помощи которых истек в период действия режима карантина, и для этих целей дополнительно выделено 3 миллиона манатов. В настоящее время программой адресной социальной помощи уже охвачены 80 тысяч семей - более 330 тысяч человек, сумма соцпомощи для каждой семьи составляет 222 маната. Поэтому План мероприятий, осуществляемый по поручению Президента Ильхама Алиева, нацелен на обеспечение безопасности каждого гражданина Азербайджана, и сегодня азербайджанский народ, окруженный заботой государства, чувствует себя еще более защищенным», - сказала в заключение депутат Милли Меджлиса.

(Текст: Кямаля Сеидова.)

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