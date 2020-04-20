Состоялось онлайн заседание комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей

БАКУ /Trend/ - Комитет Милли Меджлиса (парламент) по вопросам семьи, женщин и детей 20 апреля провел онлайн-заседание.

Как сообщает в понедельник Trend, открыв заседание, председатель комитета Хиджран Гусейнова ознакомила участников с повесткой заседания.

Было отмечено, что целью дополнений и поправок, которые предусматривается внести в соответствующие законы, является приведение их в соответствие с законом "О внесении поправок в закон Азербайджана "О молодежной политике" от пятого марта 2019 года № 1524-VQD.

Члены комитета - Жаля Алиева, Рауф Алиев, Садагат Велиева, Рашад Махмудов, Севиль Микаилова, Нигяр Арпадараи, Рамин Мамедов, Тамам Джафарова, Кёнуль Нуруллаева, Пярвин Керимзаде поделились своими мнениями о вопросах, которые вошли в повестку заседания.

Депутаты обсудили законопроекты о поправках в Жилищный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, законы "О правах ребенка", "О социальной защите потерявших родителей и лишившихся родительской опеки детей", "О неправительственных организациях (общественные объединения и фонды)", "О молодежной политике", "О социальной адаптации лиц, освобожденных из пенитенциарных учреждений", "О волонтерской деятельности", "О физической культуре и спорте", "О рекламе" и "О защите детей от вредоносной информации". Законопроекты были рекомендованы к обсуждению во втором чтении на пленарном заседании парламента.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)