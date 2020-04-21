Кямран Байрамов: В результате проводимой в Азербайджане политики созданы все условия для успешной борьбы с пандемией

БАКУ/Trend/ - В результате политики, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева, в Азербайджане проводятся все меры и созданы все условия для успешной борьбы с пандемией.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса Кямран Байрамов.

По его словам, основной причиной того, что коронавирусная инфекция не нашла широкого распространения в стране является то, что государство было полностью готово к такой ситуации: "За короткое время был создан Оперативный штаб при Кабинете министров с целью предотвращения угрозы широкого распространения коронавирусной инфекции в стране. Оперативным штабом были предприняты необходимые шаги, а также неотложные меры, которые реализуются и по сей день. Так, с целью обеспечения особого карантинного режима, а также лечения больных коронавирусом медицинские учреждения страны были приведены в состояние полной готовности, было привлечено большое количество медицинских работников, больницы как в столице, так и в регионах перешли на усиленный режим работы", - сказал он.

Депутат добавил, что в том числе благоприятные условия для успешной борьбы с пандемией созданы в регионах страны: "В результате реализации многочисленных государственных программ социально-экономического развития регионов реализованы крупномасштабные инфраструктурные проекты, построены и сданы в эксплуатацию больницы и другие медицинские учреждения с высоким уровнем оснащения и современным оборудованием, что играет важную роль в борьбе с пандемией. Залогом предотвращения широкого распространения коронавирусной инфекции является готовность нашего государства к такой ситуации, своевременное принятие решений и последовательная реализация необходимых мероприятий", - сказал он.

По словам Байрамова, наряду с этим, принимаются достаточно серьезные меры по минимизации влияния пандемии на экономику страны и социальное благосостояние населения: "Президент Азербайджана дал важные распоряжения и поручения по развитию экономики и социальной защиты населения. В связи с этим приняты все необходимые меры. Первоначально общий пакет поддержки составлял 2,5 миллиарда манатов, однако в результате дополнительных мер эта сумма может превысить 3,5 миллиарда манатов.

Если на начальном этапе предполагалось, что помощь от государства в размере 190 манатов получат 200 тысяч человек, то сейчас эта цифра доведена до 600 тысяч. Уже обеспечена единовременная выплата 230 тысячам лиц. Кроме того, обеспечена занятость 1,629 миллиона работников, в том числе 910 тысяч по государственному сектору, 719 тысяч - по частному сектору. Это еще раз доказывает, что в центре внимания государства находится гражданин Азербайджана", - сказал он.