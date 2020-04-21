Осуществляется перевод вооружения и военной техники азербайджанской армии на летний режим эксплуатации (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану боевой подготовки на 2020 год, во всех воинских частях и подразделениях азербайджанской армии осуществляется процесс перевода вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Согласно информации, в пунктах технического обслуживания, действующих в воинских частях, производится замена горюче-смазочных материалов, а также выполняется плановое обслуживание военной и специальной техники.

(Текст: Кямаля Сеидова)