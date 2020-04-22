C 20 апреля российско-азербайджанскую границу пересекли 548 человек - МИД (версия 2)

Первая версия опубликована в 16:24

БАКУ /Trend/ - В период особого карантинного режима, введенного с целью предотвращения широкого распространения коронавирусной инфекции, в Азербайджане началось осуществление соответствующих мер по возвращению в страну соотечественников, проживающих в России, сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД.

Так, с 20 апреля российско-азербайджанскую границу пересекли 548 человек.

С целью возвращения временно находящихся в России и желающих вернуться граждан создан портал Evə gedirəm.

«Согласно очередности регистрации на портале обеспечивается возвращение граждан с заблаговременным уведомлением об этом. За последние дни при поддержке посольства Азербайджана в России, а также в рамках координации и сотрудничества с соответствующими структурами России обеспечено возвращение в страну группы азербайджанских граждан через специальный коридор на погранично-пропускном пункте. Всего с 20 апреля этого года границу пересекли 548 человек, и все вернувшиеся граждане помещены в карантин.

Напомним, что лица, зарегистрированные на портале Evə gedirəm заранее будут информированы по телефону или посредством SMS-сообщений о дате следующего перехода через погранично-пропускной пункт. Никакой необходимости заранее приезжать на погранично-пропускной пункт или в аэропорт гражданам, находящимся на территории России и зарегистрированным на портале, нет. Им рекомендуется оставаться по месту проживания до получения соответствующей информации.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)