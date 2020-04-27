Президент Ильхам Алиев наградил Ильхама Гулиева орденом "За службу Отечеству"
БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение "О награждении Ильхама Ардебиль оглу Гулиева орденом "За службу Отечеству" второй степени за заслуги в развитии сельского хозяйства в Азербайджане".
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Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении строительных работ на таможенном посту «Ханоба»
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о реконструкции автодороги между погранично-пропускными пунктами «Ханоба» и «Самур»