Состоялось очередное заседание комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Комитет Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству 28 апреля провело очередное заседание.

Как сообщает во вторник Trend, председатель комитета Таир Миркишили проинформировал членов об отчете Счетной палаты Азербайджана по деятельности в 2019 году.

Было отмечено, что в заключениях Счетной палаты касательно поступивших в Милли Меджлис законопроектов в связи с государственным бюджетом, его исполнением и проектами, а также внебюджетных государственных фондов серьезно проанализированы исполнительные и проектные документы, перечислены возможные риски, указаны проблемы и даны рекомендации с целью их устранения. Из этих рекомендаций 19 были связаны с бюджетным законодательством, 16 – администрированием доходов, а 18 – финансовым администрированием и отчетностью.

Председатель палаты отметил, что в 2019 году проведено 47 аудиторских проверок и шесть аналитических работ. Впервые были проведены четыре аудита эффективности. В отчете обобщены результаты 43 финансовых проверок и аудита соответствия, допущенные нарушения были классифицированы. В прошлом году в целом Счетная палата выявила 561 нарушение. Основные из них зафиксированы в сферах бюджетного законодательства, государственных закупок, государственного капиталовложения. Также преобладали нарушения в ведении бухгалтерского учета и отчетности.

Вугар Гюльмамедов проинформировал депутатов о проведенных контрольных мерах, о средствах, вложенных в различные бюджеты и счета, о мерах административного наказания, примененных в отношении допустивших нарушенмя должностных лиц, о выявленных в ходе аудита неэффективных расходах и других.

Далее члены комитета – депутаты Вахид Ахмедов, Вугар Байрамов, Али Масимли, Айдын Гусейнов, Машхур Мамедов позитивно отозвались касательно отчета, и озвучили свои предложения. Свое мнение высказал также президент Фонда исследований «Конституция» Алимамед Нуриев.

В ходе выступлений были особо подчеркнуты новшества и прогрессивные направления, представленные в отчете. Затем председатель Счетной палаты выразил отношение по поводу предложений депутатов, а также ответил на их вопросы.

В итоге единогласным решением членов Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Отчет о деятельности Счетной палаты в 2019 году был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Далее были обсуждены очередные вопросы, вошедшие в повестку. Законопроекты «Об утверждении Протокола о внесении поправок в «Соглашение о порядке транзита через территории государств - участников СНГ» от четвертого июня 1999 года», «Об утверждении Протокола о внесении поправок в «Соглашение о порядке таможенного оформления и таможенного контроля товаров, перемещаемых между государствами-участниками Соглашения о создании зоны свободной торговли» от восьмого октября 1999 года», «Об утверждении «Протокола об охране промышленных образцов к Евразийской Патентной Конвенции» от девятого сентября 1994 года» были рекомендованы к рассмотрению на пленарном заседании парламента.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)