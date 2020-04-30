Белорусско-азербайджанские отношения находятся на этапе дальнейшего углубления и расширения сотрудничества — белорусский эксперт

БАКУ/Trend/ - Белорусско-азербайджанские отношения находятся на этапе дальнейшего углубления и расширения сотрудничества.

Об этом сказал Trend аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин.

«За последние пять лет прямые иностранные инвестиции со стороны Азербайджана в Беларусь увеличились с 15,4 до 47,2 млн долларов США – почти в 3 раза. Товарооборот за 10 лет вырос со 124,6 до 307,8 млн долларов США. Основную долю составляет экспорт продукции и услуг Республики Беларусь, он увеличился со 120,4 до 289,6 млн долларов США», - сказал Авдонин.

Аналитик напомнил, что в 2015 году стороны подписали Договор о социально-экономическом сотрудничестве сроком на 10 лет (до 2025 года): «В 2017 году в Минске открылся Торговый дом Азербайджана. Также идет углубление сотрудничества в области фармацевтики, машиностроения, лесной, нефтехимической отраслей, пищевой промышленности, сельского хозяйства».

По его словам, перспективные отрасли в сфере сотрудничества – это фармацевтика, медицина, нефтехимическая отрасль (именно углубленная переработка нефти): «Не менее перспективным можно назвать развитие гуманитарных проектов (обмен студентами, преподавателями, учеными), создание совместных научных и производственных центров по совместной разработке технологий в области машиностроения, механизации сельского хозяйства, IT-сферы».

Эксперт считает важным, несмотря на напряженную эпидемиологическую ситуацию и закрытие границ, наращивать торгово-экономическое сотрудничество и деловые коммуникации с доведением товарооборота до более чем 1 млрд. долларов США.

В заключение Авдонин подчеркнул, что теплые и дружеские отношения между главами государств задают направления и динамику сотрудничества представителей бизнеса и государственных структур. Вместе с тем, по его мнению, для представителей бизнеса и госструктур, важно предпринимать активные шаги по созданию общих экономических и финансовых площадок для интенсификации двустороннего взаимодействия.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов).

Твиттер: @C8NTINENT