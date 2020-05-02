МИД Азербайджана направил Казахстану ноту
БАКУ /Trend/ - Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов был приглашён в министерство иностранных дел, где заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов провёл с ним встречу.
Об этом в субботу сообщили Trend в МИД Азербайджана.
В ходе встречи замминистра выразил серьезную обеспокоенность азербайджанской стороны в связи с гибелью одного и ранением двух человек в результате применения оружия при задержании граждан Азербайджана Ибрагимова, Нуриева, Ахмедова и Новрузова сотрудниками береговой охраны пограничной службы комитета национальной безопасности Казахстана в Каспийском море 30 апреля 2020 года, и представил послу соответствующую ноту МИД Азербайджана.
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