ГУАМ осудила оккупацию Арменией азербайджанского города Шуша

БАКУ/Trend/ - Организация за демократию и экономическое развитие - ГУАМ -осудила оккупацию азербайджанского города Шуша вооруженными силами Армении.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в заявлении секретариата организации.

"Мы вновь сообщаем, что поддерживаем независимость и суверенитет Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ", - сказано в документе.

Напомним, что сегодня исполняется 28-годовщина оккупации Шушинского района Азербайджана со стороны Армении.