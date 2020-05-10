Гейдар Алиев был великой личностью, имя которого золотыми буквами вписано в историю – легендарный разведчик Шамиль Сулейманов

БАКУ /Trend/ - Легендарный разведчик, председатель Общественного объединения ветеранов органов спецслужб Азербайджана «Альянс», полковник в отставке Шамиль Сулейманов, в день 97-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева поделился с Trend воспоминаниями о годах службы в органах безопасности под руководством великого лидера.

Шамиль Сулейманов отметил, что более 35 лет проработал в органах спецслужб, провел множество успешных операций, и всегда опирался на советы и наставления Гейдара Алиева.

«Гейдар Алиев был великой личностью, государственным деятелем, имя которого золотыми буквами вписано в историю. В 1961 году Гейдар Алиев стал первым азербайджанцем, назначенным на должность председателя КГБ Азербайджана, и в дальнейшей деятельности уделял особое внимание подготовке национальных кадров. Например, если изначально азербайджанские кадры составляли где-то 35-40 процентов, то уже во второй год его руководства этот показатель вырос до 60-65 процентов. Это был очень большой успех. Первым, с кем я встретился, когда начинал работать в органах спецслужб, был Гейдар Алиев. Мы беседовали примерно два часа, и он сразу же произвел впечатление очень сильного, волевого, культурного и эрудированного человека. Всю свою деятельность я строил на основе советов Гейдара Алиева и это приносило неизменный успех. Гейдар Алиев не жалел сил и времени, чтобы систематически проводить с нами занятия, указывать на ошибки, давать наставления. Он всегда ценил сотрудников, отбирал наилучших и помогал продвигать по службе наиболее способных, укрепляя тем самым госбезопасность страны. При этом таким сотрудникам всегда поручались наиболее сложные дела. Хотелось бы с гордостью отметить, что среди них был и я. В то время мне удалось в течение одного года из рядового сотрудника стать на один уровень с профессионалами. Я много лет работал за рубежом, и эта деятельность призывала к максимальной сосредоточенности в выполнении заданий. И всякий раз, исключительно благодаря приобретенному опыту работы с Гейдаром Алиевым, с наивысшей степенью результативности я работал по нелегальному, политическому и научно-техническому направлениям, осуществляя контрразведывательную и разведывательную деятельность не только на территории Азербайджана, но и в зарубежных странах. Великий лидер, посвятивший 25 лет жизни деятельности в органах безопасности, является эталоном высоко дисциплинированного военнослужащего, офицера безопасности, верного своему народу, истинного государственного деятеля. Он сыграл огромную роль в развитии не только органов безопасности Азербайджана, но и других правоохранительных органов. В советские годы, когда он возглавил страну, отстающий во многих сферах Азербайджан он вывел в лидеры по многим показателям среди всех 15 республик. Пятнадцать лет подряд Азербайджан удостаивался переходящего Красного Знамени за впечатляющие успехи. Потом была успешная работа в Москве в качестве члена Политбюро ЦК КПСС, первого заместителя председателя Совета Министров СССР, возвращение к руководству Азербайджаном и дальнейшие успехи. Все, кто работал под его руководством, были счастливы, что прошли большую академию жизни, способствующую в достижении поставленных целей и успешной, плодотворной деятельности», - отметил легендарный разведчик.

По словам Шамиля Сулейманова, великий лидер Гейдар Алиев был личностью мирового масштаба, любящий свою профессию, получающий удовольствие от проделываемой работы.

«Гейдар Алиев спас многих представителей интеллигенции и общественных деятелей от арестов, угроз и притеснений за национальные идеи. Как в период руководства республикой, так и во время работы в Москве, Гейдар Алиев уделял большое внимание формированию экономического, научного, технического и военного потенциала будущего независимого Азербайджана. Гейдар Алиев обладал феноменальными способностями, дарованными Всевышним, и этот дар он развивал на протяжении всей своей жизни и использовал во благо безопасности страны, когда возглавлял различные структуры спецслужб страны и будучи Президентом Азербайджана. Для молодого поколения очень важно изучение жизненного пути и деятельности Гейдара Алиева – как примера профессионализма и самоотверженной службы Родине, имеющего огромные исторические заслуги в сферах государственной безопасности и независимости страны. Гейдар Алиев навсегда останется в сердцах миллионов, как лидер и инициатор общественного, политического, экономического, культурного и духовного возрождения и развития страны», - добавил Шамиль Сулейманов.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)