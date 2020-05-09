Замминистра культуры и глава Службы минкультуры Азербайджана освобождены от должности

БАКУ / Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение об освобождении с должности заместителя министра культуры Рафига Ясин оглу Байрамова.

Другим распоряжением главы государства Закир Имран оглу Султанов освобожден от должности начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана