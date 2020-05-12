БАКУ/Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана проведет очередное пленарное заседание 15 мая, сообщает во вторник Trend.

На заседании планируется обсудить поправки в законы "О производственных и бытовых отходах", "О животном мире", "Об экологической безопасности", " О водном хозяйстве муниципалитетов", "О получении информации об окружающей среде", "Об образовании" и "О государственной пошлине", в Миграционный и Налоговый кодексы, а также другие вопросы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)