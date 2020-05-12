Парламент Азербайджана проведет очередное пленарное заседание 15 мая
БАКУ/Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана проведет очередное пленарное заседание 15 мая, сообщает во вторник Trend.
На заседании планируется обсудить поправки в законы "О производственных и бытовых отходах", "О животном мире", "Об экологической безопасности", " О водном хозяйстве муниципалитетов", "О получении информации об окружающей среде", "Об образовании" и "О государственной пошлине", в Миграционный и Налоговый кодексы, а также другие вопросы.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
Асим Моллазаде: Служба деда Никола Пашиняна в рядах СС - доказательство того, что армяне являются сторонниками фашистского режима
Эльман Насиров: Служба деда Пашиняна в рядах фашистов объясняет распространение этой идеологии в Армении
Лента новостей
Пожар на территории рынка строительных материалов EuroHome полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО) (Обновлено)
Совет Европы о возможности начать диалог о либерализации визового режима со странами «Восточного партнёрства»
Асим Моллазаде: Служба деда Никола Пашиняна в рядах СС - доказательство того, что армяне являются сторонниками фашистского режима
Эльман Насиров: Служба деда Пашиняна в рядах фашистов объясняет распространение этой идеологии в Армении
Абитуриенты, которые не могут подтвердить свои документы онлайн, подадут заявку в порядке электронной очереди
В Азербайджане выявлено 70 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 30 человек – Оперативный штаб
Если бы люди видели тяжелобольных, то это помогло бы им осознать реальность ситуации - лечащий больных коронавирусом врач (ФOTO)