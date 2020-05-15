Федеральный Президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева

БАКУ/Trend - Федеральный Президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемый господин Президент.

Рад передать Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Пользуясь приятной возможностью, появившейся в это тяжелое время в связи с пандемией COVID-19, передаю лично Вам наилучшие пожелания благополучия, а народу Азербайджана – счастливого и мирного будущего", - говорится в поздравительном письме.