В самые трудные времена лидер находится рядом со своим народом, а гражданин – рядом со своим лидером - письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - В самые трудные времена лидер находится рядом со своим народом, а гражданин – рядом со своим лидером.

Как передает Trend со ссылкой на официальный сайт Президента Азербайджана, об этом говорится в благодарственном письме жителей Масаллинского района Бахрама Ягубова, Симрана Алиева, Айдына Нуралыева, Ульфата Мамедова, Кинаханым Алиевой, Илькина Агаева и Раджи Мамедова в адрес Президента Ильхама Алиева за его решительные шаги по предотвращению широкого распространения пандемии коронавируса в стране, внимание и заботу о народе.

«Уважаемый господин Президент, благодаря Вашей дальновидной политике и своевременным решениям Азербайджан сегодня является одной из стран, наименее пострадавших от пандемии. Под Вашим мудрым руководством в нашей стране были приняты своевременные и эффективные меры против этого бедствия. Ваши призывы и обращения Мехрибан ханым к народу мобилизовали всех. Введение особого карантинного режима, выплата зарплат лицам, остающимся в этот период дома, оценка труда каждого, кто внес вклад в эту борьбу, исходят из Вашего гуманизма.

Господин Президент, азербайджанский народ всегда справлялся с возникавшими трудностями. Основной залог больших успехов в нашей стране - единство лидера и народа. В самые трудные времена лидер находится рядом со своим народом, а гражданин – рядом со своим лидером. Верим, что эти тревожные дни скоро останутся позади, под Вашим руководством мы спасемся от этой беды, и жизнь в нашей стране вновь вернется в прежнее русло. Забота, проявленная в эти дни о гражданах, показывает, какой Вы сильный лидер. Желаем Вам успехов в ответственной и почетной работе», - говорится в благодарственном письме.