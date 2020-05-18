Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана распространила заявление в связи с 28-й годовщиной оккупации Лачина (версия 2)

(Первая версия в 13:47)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана распространила заявление в связи с 28-й годовщиной оккупации Лачина, сообщает в понедельник Trend.

"18 мая 1992 года Лачинский район был оккупирован вооруженными силами Армении. Лачин - один из регионов Азербайджана, расположенный на границе с Арменией, и имеющий очень большое стратегическое значение. В результате нападения вооруженных сил Армении на Лачин были оккупированы город, один поселок, 125 сел, захвачены и уничтожены 217 учреждений культуры, 101 учебное заведение, 142 учреждения здравоохранения, 462 предприятия торговли, 30 предприятий связи, 2 предприятия автотранспортного и другого назначения. Более 77 тысяч лачинцев стали вынужденными переселенцами, их дома были разграблены. Вынужденные переселенцы из Лачина временно поселились в 57 городах и районах Азербайджана. В результате оккупации вандализму подверглись Албанский монастырь «Агоглан» VI века, мавзолей Мелик Аждар XIV века, мечеть в селе Гарагышлаг, старинное кладбище в селе Забух, и это только часть более 200 исторических памятников местного значения и 54-х – мирового значения. После оккупации Лачина на территории района были разграблены природные ресурсы. Как и на других оккупированных территориях, беженцы армянского происхождения, в особенности из Сирии, были незаконно расселены на территории Лачинского района. Изменение Арменией демографического состава района, нарушение фундаментальных прав более 77 тысяч азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке в результате оккупации Лачина, являются грубым нарушением международного права», - говорится в обращении.

В документе азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона подчеркивается, что справедливое урегулирование армяно-азербайджанского конфликта возможно только после вывода вооруженных сил Армении с оккупированных азербайджанских территорий и возвращения на родные земли азербайджанцев, в том числе, лачинцев, подвергшихся этнической чистке: «Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана готова жить в условиях мира вместе с армянской общиной региона в пределах признанных на международном уровне границ Азербайджанской Республики. Только в этом случае в регионе может быть обеспечен устойчивый и справедливый мир. Поэтому мы - азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана - еще раз приглашаем армянскую общину к диалогу».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)