Граждане пишут Президенту: Осуществляемая Вами работа вызывает у народа чувство большой гордости

БАКУ /Trend/ - В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать со всех уголков нашей республики письма благодарности за осуществляемую важную работу по охране здоровья и улучшения благосостояния населения Азербайджана во время пандемии коронавируса, спасению нашего народа от этой напасти с минимальными потерями.

Trend со ссылкой на сайт Президента представляет часть этих писем.

Вынужденный переселенец из Зангиланского района, ученик 8-го класса Мурад Ширинов пишет: «Уважаемый господин Президент, мы, школьники, очень любим Вас, всегда чувствуем Вашу родительскую заботу. Наши чувства к Вам настолько сильны, что их трудно высказать словами. Выражаем Вам признательность за внимание к нам. В ответ на Вашу заботу мы обещаем, что будем хорошо учиться и расти достойными гражданами Родины. Да хранит Аллах Вас, Вашу семью и наш народ!».

Вынужденный переселенец из Кяльбаджарского района Эльмир Джафаров: «Уважаемый господин Президент, благодаря Вам Азербайджан принял своевременные и серьезные меры против пандемии коронавируса. Под Вашим руководством все усилия были объединены, разработана целенаправленная, продуманная стратегия действий и достигнут успех в борьбе с пандемией. От себя лично и от имени своей семьи выражаем Вам благодарность за материальную и моральную поддержку азербайджанского народа во время пандемии, выражаем Вам уважение и почтение. Наш народ, в том числе вынужденные переселенцы, всегда поддерживают Вас и гордятся Вашей успешной работой. Да хранит Вас Аллах!».

Вынужденный переселенец из Лачинского района Эльчин Зейналов: «Уважаемый господин Президент, благодаря успешной политике великого лидера Гейдара Алиева Азербайджан стал известен среди государств мира. Мы гордимся, что сегодня Вы достойно продолжаете эту политику.

Господин Президент, наш мир борется с невидимым бедствием. В то время как другие страны понесли тяжелые потери от этой напасти, Вы защитили азербайджанский народ. Наш народ гордится тем, что не ошибся в своем выборе. Вы своими делами, трудом и дальновидностью спасли наш народ от этой беды. В то время, когда государства, считающие себя сильными, оказались беспомощны перед эпидемией коронавируса, принимаемые Вами меры приближают азербайджанский народ к победе. Выражаю глубокую благодарность Вам и Мехрибан ханым Алиевой за эту неустанную деятельность. Благодаря Вам мы скоро преодолеем это бедствие и освободим наши земли, поднимем наш флаг на вершинах Карабаха, Лачина. Мы уверены в этом».

Школьник из поселка Бина Хазарского района Нармин Насирова: «Уважаемый господин Президент, мы, школьники, соблюдая Ваш призыв «Оставайся дома!», не пошли в школу, продолжили занятия дома, прошли онлайн-уроки. Хотя мы остались дома, мы не огорчились. Знаем, что Вы работаете без устали для нашего здоровья и счастья. Поэтому мы очень любим Вас. Члены моей семьи также приветствуют и поддерживают Ваши решения. От их имени выражаю Вам признательность, желаю новых успехов».

В письме вынужденной переселенки из Ходжалинского района, инвалида Карабаха Эльмиры Багировой говорится: «Уважаемый господин Президент, передаю Вам признательность вынужденных переселенцев из Ходжалинского района. Забота, которую Вы проявили к нам в эти тяжелые и трудные дни, неоценима. Проявленная Вами забота о народе никогда не будет забыта. Эта самопожертвование умножило доверие народа к Вам. Вы были с нами в эти беспокойные дни. Мы тоже всегда будем с Вами. Мы гордимся Вами».

Васиф Аллахвердиев из города Ханкенди: «Уважаемый господин Президент, Вы были рядом с каждым гражданином в этой напряженной ситуации во всем мире, а также в нашей стране, и еще раз доказали, насколько Вы цените нас. Выражаю Вам признательность за это и с уверенностью говорю, что благодаря мудрым решениям Вы спасете нас всех от этой сложной ситуации. Мы, карабахцы, с нетерпением ждем того дня, когда наши земли будут освобождены от вражеской оккупации, и мы верим в Вас. Да ниспошлет Аллах Вам здоровья!».

Айдын Муровдаглы из Гянджи пишет: «Уважаемый господин Президент, как гражданин страны, представитель интеллигенции, я обращаюсь ко всеми любимому, дальновидному, очень благоразумному главе государства, который ставит судьбу своего народа превыше всего в очень трудное время, когда человечество столкнулось в первой половине XXI столетия с коронавирусом, называемым новым бедствием нового века, которое невозможно заглушить никакими современными технологиями и оружием, которое не покоряется даже развитыми сверхдержавам и ставит человечество в безвыходное положение. Вы – лидер, воплотивший в себе гуманизм, сострадание, принцип справедливости, ценивший интеллектуальное мышление, обладающий решимостью и волей. Вы еще раз доказали это своими превентивными мерами, поручениями и чрезвычайно прогрессивными идеями. Вы с большой смелостью и уверенностью продемонстрировали, что человеческий капитал в лице азербайджанского народа очень важен для вас. Именно благодаря Вашему идеальному руководству нашим свободным, демократическим и независимым государством захвативший мир коронавирус, который не обошел стороной и нашу страну, как Вы подчеркнули, является невидимым врагом, не смог стать массовым в Азербайджане. Вы уверенно продемонстрировали монолитное, фундаментальное единство народа и государства. Поэтому Вы заслуживаете величайшей награды, продолжающихся аплодисментов, самых теплых благодарностей. В мире нет большей награды, чем любовь народа. Вы неоднократно удостаивались этой высокой награды. Как рядовой гражданин азербайджанского народа, я, в свою очередь, передаю Вам благодарность. Горжусь тем, что являюсь азербайджанцем, горжусь тем, что у меня есть такой Президент, как Вы. Да защитит Вас Всевышний! Да здравствует независимый Азербайджан, да здравствует Президент Ильхам Алиев!»

Иван Шабанов и Эльнара Шарифова из Габалинского района пишут: "Уважаемый господин Президент, работа, проведенная Вами в связи с пандемией коронавируса, охватившей весь мир, и объявление особого карантинного режима, предотвратило широкое распространение этой болезни в Азербайджане. От имени жителей нашего района мы признательны Вам за превентивные меры, а также предоставление единовременного пособия в размере 190 манатов безработным лицам, оказание продовольственной помощи малообеспеченным семьям. Мы гордимся Вами. Просим Аллаха ниспослать Вам здоровье. Уверены, что благодаря Вам скоро освободим от оккупации и наш Карабах".

Житель Шамкирского района Мехди Гасанов пишет: "Уважаемый господин Президент, из интернет-сайтов, печати мы видим, как много благодарственных писем адресуются Вам из различных регионов республики. То, что наш народ понес минимальные потери в период коронавируса, не произошло массового заражения - результат Вашей напряжённой работы. Верим, что черные тучи пандемии скоро покинут небо нашей республики.

Дорогой наш Президент, уважение и почтение шамкирцев к Вам и Мехрибан ханым Алиевой бесконечны. Пусть Аллах ниспошлет Вам долгую жизнь и здоровье!".

Житель Тертерского района Б.Назаров: "Уважаемый господин Президент, то, что не были уволены или сокращены сотрудники в период пандемии коронавируса, охватившей весь мир, выплачены прежние зарплаты, предоставлены единовременные пособия безработным гражданам в размере 190 манатов, оказана финансовая поддержка предпринимателям, а также другие серьезные шаги по социальной защите достойны похвалы. Льготы для развития сельского хозяйства, создание условий для работающих в этой сфере являются большой поддержкой в развитии этой отрасли. И мы, в свою очередь, трудимся во имя благополучия нашей Родины, выражаем Вам глубокую признательность за внимание и заботу о нас в эти тяжёлые дни".

Ученица 2-го класса из города Геранбой Мелек Моллаева пишет: "Уважаемый господин Президент, Вы, вместе с нашим народом, защитили меня, мою старую бабушку, мать, не дали нам заболеть. Вместе с членами моей семьи я каждый день смотрю новости по телевизору. Вижу, что во многих странах мира ежедневно большое число людей умирает от коронавируса. А в нашей стране ситуация позитивная.

Больше всего в этим мире я люблю 5-х людей: Вас, Мехрибан ханым, маму, бабушку и дядю. Когда я вырасту, буду любить таких людей, как Вы, и буду доброй. За то, что Вы защитили нас, пусть Аллах хранит Вас!".

Отец шехида Бахадур Пашаев из города Кюрдемир пишет: "Уважаемый господин Президент, я, отец шехида, Бахадур Пашаев, хочу выразить Вам признательность. Желаю Вам и Вашей семье долгих лет жизни, здоровья. Как семья шехида, мы окружены всесторонней государственной заботой. Высокое почтение памяти шехидов, забота об их семьях позитивно влияют и на патриотическое воспитание молодого поколения. Молодежь видит, что героизм сыновей Родины никогда не забывается, извлекает выводы из этого. Согласно Вашим указаниям, в настоящее время строится дом для моей семьи. От имени семьи шехида ещё раз выражаю Вам признательность. Большое спасибо, господин Президент. Да хранит Аллах Вас и наш Азербайджан!".

Физули Мирзоев, Самир Махмудов и Эмилия Рафибейли из Гейгельского района пишут: "Уважаемый господин Президент, в результате превентивных мер, предпринятых по Вашему указанию, пандемия коронавируса в Азербайджане находится под полным контролем, в то время как заражение вирусом и количество смертей от болезни в развитых странах намного больше. Вы всегда подчеркиваете, что "Я - Президент каждого азербайджанца, и нахожусь рядом с каждым азербайджанцем". И мы всегда это чувствуем. То, что Вы находитесь рядом с народом в эти тяжёлые дни, наглядно свидетельствует об этом. От имени коллектива Научно-исследовательского института Министерства сельского хозяйства выражаем признательность Вам, а также работающей плечом к плечу с Вами Первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой, внимательно относящейся к своему народу. И мы, работая над собой, всегда будем с честью и достойно служить нашему Президенту, государству и народу. Ваш призыв "Вместе мы сильнее!" является стимулом в нашей работе".

Мубариз Байрамов, Кямран Гасымов, Вюсал Баратлы, Аферим Аббасова, Амина Гулиева, Вилаят Садыхов и Кянан Мамедли из Физулинского района пишут: "Уважаемый господин Президент, мы - вынужденные переселенцы, проживающие в прифронтовом регионе, верим, что благодаря Вам скоро одолеем пандемию коронавируса. Оказание продовольственной помощи лицам старше 65 лет, а также малообеспеченным семьям, выплата в период карантина сотням тысяч безработным и нуждающимся лицам единовременного пособия в размере 190 манатов, свидетельствует о том, что в центре Вашей политики находится гражданин Азербайджана и его благополучие. Как было сказано Вами, "Вместе мы сильнее!". Да хранит Аллах Вас и Вашу семью!".

Наргиля Мамедова из Агдамского района пишет: "Уважаемый господин Президент, мы, я и 6 членов моей семьи, являясь вынужденными переселенцами из Агдамского района, размещены на территории Евлахского района. Всегда окружены вниманием и заботой государства. В столь тяжёлые для нашей республики дни мы окружены Вашей заботой. То, что на днях мы были обеспечены домом, очень порадовало нас. Пусть Аллах порадует Вас и наш народ! От имени нашей семьи выражаю Вам признательность, желаю больших успехов".

Турал Гусейнзаде из Абшеронского района пишет: "Уважаемый господин Президент, мы высоко ценим Ваш труд, и то, что Вы ставите превыше всего здоровье народа, и делаете все для предотвращения распространения в нашей стране пандемии COVID-19, желаем Вам новых успехов. В то время, когда мы остаемся дома, чтобы защитить себя от вируса, Вы неустанно трудитесь во имя нашего здоровья. Первый вице-президент Мехрибан ханым Алиева также трудится вместе с Вами. Выражаю Вам и Первому вице-президенту Мехрибан ханым глубокую признательность за все это".

Жители Зардабского района Агиль Ибадов, Ильхама Ибадова, Рамал Ибадов, Жаля Ибадова и Тунзаля Джебраилова пишут: "Уважаемый господин Президент, Вы - воспитанник школы великого лидера Гейдара Алиева. В результате успешной политики, проводимой Вами с первых же дней Вашего избрания Президентом Азербайджанской Республики, могущество нашей страны укрепляется день ото дня, наши районы развиваются.

Господин Президент, шаги, предпринимаемые Вами по постоянному улучшению благосостояния граждан страны, а также их социального положения, рассчитаны на наше надежное будущее. Эти шаги с чувством огромной гордости воспринимаются нашим народом. Вы находитесь рядом с народом в борьбе с коронавирусом, охватившим весь мир, что является доказательством Вашей привязанности к Родине. Выражаем глубокую признательность Вам и Мехрибан ханым за шаги, осуществляемые для предотвращения этой беды, а также материальную и моральную поддержку, оказываемые гражданам страны. Я и члены моей семьи поддерживаем Вашу политику и заявляем, что всегда будем рядом с Вами".

Члены Балакенского районного отделения Азербайджанского объединения ветеранов Отечественной войны А.Абдуллаев, Р.Анаев, М.Эминов, Ш.Гымрыев и Р.Балаев пишут: "Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, благодаря Вашей успешной внутренней и внешней политике наше государство продолжает укрепляться, а также с каждым днем повышает свой положительный имидж. Ваша целенаправленная деятельность и эффективная организация мер по борьбе с коронавирусом, охватившим всю планету, стали очередным шагом в этом направлении. Мы - офицеры также высоко оцениваем эту работу. Мы одобряем каждое Ваше указание, каждое выступление. Вы еще раз доказали, что являетесь родным человеком и опорой для каждого гражданина. Вы даете достойную оценку нашим врачам, которые рискуют своей жизнью во имя здоровья народа. В то же время Вы прилагаете много усилий для укрепления нашей армии, решения социальных нужд ветеранов в отставке, инвалидов, семей шехидов. Вместе с Вами мы одержим блестящую победу не только над коронавирусом, но и армянским вирусом, вторгнувшимся на наши земли.

Уважаемый Верховный главнокомандующий, в эти трудные дни желаем Вам сильной воли и крепкого здоровья".

Житель города Масаллы Ханмед Гашимов: "Дорогой наш Президент, мы благодарны Вам за то, что благодаря Вашей дальновидной политике и мудрости защищаете азербайджанский народ от пандемии коронавируса, охватившего весь мир. Несмотря на то, что многие крупные и сильные страны в это трудное время больше думали об экономике государства, а не здоровье своего народа, Вы посчитали превыше всего интересы Родины, здоровье народа, защитили нас от этой беды. Каждое Ваше выступление, каждое обращение, предпринятые шаги прибавляют нам силы. Благодаря Вам весь мир еще раз стал свидетелем силы Азербайджанской Республики.

Господин Президент, являясь достойным преемником великого лидера Гейдара Алиева, Вы развиваете, делаете краше и обогащаете Азербайджан. Вы делаете все для обеспечения комфортной и благополучной жизни населения. Во всех уголках Азербайджана имеются прекрасные, комфортные дороги, бесперебойное обеспечение электричеством и газом, чистой питьевой водой, а также новые и отремонтированные школы, объекты социальной инфраструктуры и другие многочисленные примеры обслуживания народа. Выражаю Вам и Вашей семье бесконечное уважение и признательность за постоянную заботу о нас. Да хранит Аллах Вас, Вашу семью и нашу Родину!".

Рашад Гафаров из города Ширван пишет: "Уважаемый господин Президент, незаменимы осуществляемые Вами решительные шаги во имя благосостояния, счастья и здоровья азербайджанского народа в то время, когда во всех уголках мира бушует пандемия коронавируса. Акции по оказанию помощи людям еще раз доказывают бесконечность Вашей заботы. Наш народ полностью поддерживает Ваши решительные шаги во имя развития Азербайджана. Пока существует это единство, никакая сила не сможет сломить героический дух нации. Да хранит Вас Аллах, да ниспошлет Он Вам новых успехов в деятельности и жизни!".

Учительница из города Баку Садагат Гасанова: "Уважаемый господин Президент, уже долгое время страшный враг под названием коронавирус привел в беспомощное состояние даже самые крупные державы мира. Эта болезнь не обошла стороной и нашу страну. Однако в результате Ваших усилий с первых же дней распространения вируса по всему миру у нас началась жесткая борьба против этой беды. В Азербайджане с целью предотвращения распространения пандемии был создан Оперативный штаб при Кабинете Министров. Вы тесно сотрудничаете со Всемирной организацией здравоохранения. Азербайджан оказал финансовую помощь ВОЗ в размере 5 млн долларов. Все больницы в стране были приведены в состояние готовности. Дополнительно были построены больницы специального назначения. Эта работа продолжается и сегодня. В результате осуществляемых Вами превентивных мер сотни наших граждан выздоровели и вернулись к нормальной жизни. До сегодняшнего дня мы находимся в одном ряду с мировыми государствами, преодолевающими болезнь с самыми минимальными потерями. Большое число наших соотечественников, живущих за рубежом, были доставлены на Родину. Малообеспеченным семьям была оказана материальная и продовольственная помощь. Эта работа продолжается и в настоящее время. Наряду со всем этим, отдельные сферы экономики страны функционируют, нет никаких трудностей для нормальной жизни.

Господин Президент, несмотря на то, что школы временно закрыты, мы – учителя, продолжаем и будем продолжать занятия по специальной программе. Ваши слова "Я - Президент каждого азербайджанца" и сегодня находят свое подтверждение. Мы – представители интеллигенции как всегда находимся рядом с Вами. Мы верим в Вас и вместе с Вами победим этого невидимого врага. Скоро все трудности останутся позади. Под Вашим руководством и нас ждут прекрасные дни. Да хранит Вас Всевышний!".

Биннат Намазов и Дурсун Гулиева из Шамкирского района: «Уважаемый господин Президент, мне - 68, а супруге - 65 лет. Ваша забота о пожилых людях в этот трудный период, когда свирепствует болезнь, является шагом, который станет примером для всего мира.

Следуя Вашему призыву «Вместе мы сильнее!», наши граждане еще раз продемонстрировали свою солидарность с Вами в борьбе с трудностями и бедствиями, решимость тесно сплотиться вокруг Вас. Все это доказывает, что в центре Вашей мудрой политики находится гражданин Азербайджана и его благополучие. Нам повезло, что у нас есть такой мудрый и дальновидный руководитель, Президент, чье сердце бьется в унисон с сердцем каждого гражданина. От имени нашей семьи выражаем признательность Вам и Мехрибан ханым за поддержку и заботу о нашем народе, желаем Вам и Вашей семье долгих лет жизни, здоровья. Да хранит Аллах Вас и азербайджанский народ!».

Студент из города Гянджа Октай Мамедзаде: «Уважаемый господин Президент, все страны мира испытывают трудности в борьбе с коронавирусной инфекцией. Благодаря Вашей дальновидной и мудрой политике сегодня наша страна демонстрирует высокие результаты в борьбе с этим вирусом, и можно сказать, что мы почти победили этого невидимого врага. Правильная политика, проводимая Вами в экономической и политической сферах, принятые Вами превентивные меры способствовали тому, что наш народ вышел из этого бедствия с небольшими потерями. Вы и в этот трудный период пандемии заботитесь о здоровье азербайджанского народа. Мы гордимся Вами.

Господин Президент, выражаю глубокую благодарность Вам и Мехрибан ханым Алиевой за то, что в такой ситуации Вы находитесь рядом с народом».

Фарид Рагимли из Агдашского района: «Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, как военнослужащий и рядовой гражданин горжусь Вами, поскольку Вы всегда думаете об азербайджанском народе, заботитесь о нем, предпринимаете решительные шаги. Мы сильны с Вами и всегда будем сильны. Выражая Вам признательность за самоотверженность, проявленную во имя нашего народа, говорю, что всегда готов выполнить Ваш приказ».

Наби Асадов из Бардинского района: «Уважаемый господин Президент, этим письмом я хочу сказать, что поддерживаю Вашу политику, горжусь Вашей работой. Вы - мой герой, потому что защищаете народ, заботитесь о нем в эти трудные дни. Хотя я вынужденный переселенец из Шуши, я никогда ее не видел . Я живу в Бардинском районе. Но уверен, что благодаря моему героическому Президенту увижу землю своих предков - Шушу, и буду одним из тех, кто поднимет там наш флаг. Мы верим в Вас, опираемся на Вас, господин Президент».

Житель Загатальского района: «Уважаемый господин Президент, Вы придаете большое значение, высокую оценку деятельности молодежи. Молодежь тоже является основным сторонником и последователем Вашей деятельности. Молодежь играет очень активную роль в общественной жизни и, тем самым, считает себя Вашим помощником.

Господин Президент, со дня выявления пандемии в Азербайджане Вы направили все силы на защиту здоровья людей, взяли ситуацию под строгий контроль. Как представители молодежи благодарим Вас за все Ваши решения, шаги и гордимся Вами».