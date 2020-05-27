Король Иордании поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Король Иордании Абдалла ибн Аль Хусейн II направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Ваше превосходительство.

От имени народа и правительства Иорданского Хашимитского Королевства передаю Вам и великому народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны — Дня Республики.

Пользуясь этой возможностью, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а братскому азербайджанскому народу — устойчивого прогресса и благосостояния", - говорится в поздравительном пиьсме.