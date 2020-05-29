Монументальный комплекс Mercati di Traiano Древнего Рима освещен цветами флага Азербайджана (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - По случаю Национального праздника 28 Мая - Дня Республики -грандиозный монументальный комплекс Mercati di Traiano, находящийся в самом древнем историческом центре Рима, освещен цветами флага Азербайджана под аккомпанемент его же государственного гимна.

Об этом в пятницу сообщили Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана.