Утверждено Соглашение о земельных участках для посольств Азербайджана и Туркменистана
БАКУ/Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) обсуждалось утверждение двух документов между Азербайджаном и Туркменистаном, сообщает в воскресенье Trend.
Обсуждались Соглашение "О взаимном выделении земельных участков для размещения посольства Азербайджана в Туркменистане и посольства Туркменистана в Азербайджане между правительством Азербайджана и правительством Туркменистана", Протокола "О поправках и дополнениях в Соглашение от 19 мая 2008 года о международных автомобильных связях между правительством Азербайджана и правительством Туркменистана".
После обсуждений оба документа были утверждены.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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