Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Швеции

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправил поздравительное письмо Королю Швеции Карлу Густаву XVI.

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Королевства Швеция.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, а дружественному народу Швеции - постоянного благосостояния", - говорится в поздравительном письме.