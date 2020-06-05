Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Швеции
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправил поздравительное письмо Королю Швеции Карлу Густаву XVI.
"Ваше величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Королевства Швеция.
Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, а дружественному народу Швеции - постоянного благосостояния", - говорится в поздравительном письме.
Лента новостей
В Азербайджане выявлено 338 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 134, скончались 4 человека – Оперативный штаб
Минобразования Азербайджана ответит на обращения студентов в связи с оплатой обучения на следующей неделе
Для внедрения новой технологии на месторождениях "Кюрсенги" и "Гарабаглы" в Азербайджане получены все разрешения
Кенуль Нуруллаева: Несмотря на принудительный характер принятых решений, люди халатно относятся к проблеме коронавируса
Погранслужба Азербайджана ограничила диверсионные и провокационные возможности врага по ряду направлений
МИД Азербайджана: Армения может столкнуться с тяжелыми последствиями своей безответственной политики
Федеральное министерство: Германия поддерживает усилия по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта