Президент Ильхам Алиев выделил 4,1 млн манатов на строительство дороги в Гобустане

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 июня подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах (88 км) - Арабгедим - Гёкдере в Гобустанском районе.

В распоряжении говорится, что с целью завершения строительства данной автомобильной дороги, соединяющей два населенных пункта, в которых проживают две тысячи человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений (инвестиционные расходы) государственного бюджета Азербайджана на 2020 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 4,1 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в размере суммы, указанной в этом распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.