Великий лидер Гейдар Алиев вернул Азербайджану стабильность, предотвратил угрозу потери государственности – Омар Эльдаров

БАКУ /Trend/ - Великий лидер Гейдар Алиев вернул Азербайджану стабильность, предотвратил угрозу потери государственности.

Об этом сказал Trend выдающийся скульптор-монументалист, ректор Азербайджанской государственной академии художеств, лауреат Государственной премии СССР и Азербайджана, кавалер орденов "Гейдар Алиев", "Истиглал", "Шараф", действительный член Академии наук Азербайджана и Российской академии художеств, народный художник Омар Эльдаров.

"Как известно, после того как Гейдар Алиев в 1969 году возглавил Азербайджан, одну из отстающих на тот период республик СССР, он превратил страну в процветающую по всем сферам жизнедеятельности. Неслучайно в 1982 году Гейдар Алиев был приглашен в Москву, избран членом Политбюро ЦК КПСС и назначен первым заместителем председателя Совета Министров СССР. Фактически Гейдар Алиев стал первым азербайджанцем, который вошел в высшее руководство такой большой страны. Его честность, принципиальность, порядочность, работоспособность и высокий профессионализм не понравились некоторым кругам в руководстве бывшего Союза, и он был несправедливо отстранен от всех должностей. После распада Союза царил настоящий хаос, в том числе в Азербайджане. Агрессия Армении в Карабахе, острый кризис власти, борьба за руководство страной между отдельными лицами и группами, угроза гражданской войны, давление других стран на нашу страну фактически поставили Азербайджан на грань распада. И это является большой удачей и историческим счастьем, что на тот период у нас был единственный лидер, который мог спасти страну от всех бед – это Гейдар Алиев. Все хотели его возвращения, особенно простой народ, который был уверен, что только Гейдар Алиев спасет Азербайджан. Тогда же было принято обращение к Гейдару Алиеву, в том числе и с моей стороны, с просьбой вернуться в Баку и взять на себя руководство страной", - сказал Омар Эльдаров.

Народный художник отметил, что 15 июня 1993 года является переломной датой в истории Азербайджана, которая связана с возвращением великого лидера Гейдара Алиева к руководству республикой.

"В Азербайджане в тот период царил хаос, территории страны были оккупированы Арменией, экономика Азербайджана была разрушена. Откликнувшись на призыв и просьбу народа, 9 июня Гейдар Алиев прибыл в Баку. Народ встретил его с большим воодушевлением. 15 июня 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Азербайджанской Республики, а затем и Президентом. За очень короткое время великий лидер Гейдар Алиев, выполнив историческую миссию по спасению страны, предотвратил гражданскую войну, угрозу потери государственности, защитил независимость, вернул стабильность и поставил страну на путь процветания. Люди обрели спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Именно 15 июня 1993 года и начался фактически процесс становления современной Азербайджанской Республики. И сегодня благодаря Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой Азербайджан уверенно следует курсу великого лидера Гейдара Алиева, который нацелен на обеспечение безопасности и дальнейшее процветание страны", - сказал Омар Эльдаров.

(Автор: Вугар Иманов)