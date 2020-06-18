Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - 18 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Глава государства с чувством сожаления сообщил, что в связи с продлением карантинных мер в Азербайджане его заранее запланированное присутствие на военном параде в Москве, посвященном 75-летию Победы, невозможно, и отметил, что наша страна на этом мероприятии будет представлена министром обороны и 75 военнослужащими Азербайджанской армии.
Владимир Путин отметил, что с пониманием относится к ситуации, поблагодарил за телефонный звонок.
Главы государств провели обмен мнениями о ситуации на российско-азербайджанской границе.
Президент Ильхам Алиев отметил, что за период, прошедший после состоявшегося 18 мая этого года его телефонного разговора с Президентом России, в Азербайджан из России через пропускной пункт Самур были доставлены около 700, в целом же в течение месяца наземными и воздушными путями - около 1000 граждан Азербайджана.
Президенты договорились дать соответствующим государственным структурам дополнительные указания по урегулированию ситуации на границе.