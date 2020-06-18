Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 18 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Глава государства с чувством сожаления сообщил, что в связи с продлением карантинных мер в Азербайджане его заранее запланированное присутствие на военном параде в Москве, посвященном 75-летию Победы, невозможно, и отметил, что наша страна на этом мероприятии будет представлена министром обороны и 75 военнослужащими Азербайджанской армии.