Президент Ильхам Алиев подписал закон о присвоении статуса города поселку Бабек

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон «О частичном изменении в административно-территориальном разделении Бабекского района Нахчыванской автономной республики».

Согласно закону, в административно-территориальном разделении Бабекского района Нахчыванской автономной республики сделаны нижеследующие изменения.

Поселку Бабек, входящему в состав Бабекского поселкового административно-территориального округа присвоен статус города, Бабекский поселковый административно-территориальный округ будет считаться Бабекским городским административно-территориальным округом.

Также селу Джахри, входящему в сельский административно-территориальный округ Джахри, присвоен статус поселка, сельский административно-территориальный округ Джахри будет считаться поселковым административно-территориальным округом Джахри.

Кроме того, селу Неграм, входящему в состав Неграмского сельского административно-территориального округа присвоен статус поселка, Неграмский сельский административно-территориальный округ будет считаться Неграмским поселковым административно-территориальным округом.

Распоряжением главы государства о применении закона «О частичном изменении в административно-территориальном разделении Бабекского района Нахчыванской автономной республики» от 12 июня 2020 года Кабмину поручено в трехмесячный срок подготовить предложения по приведению законов Азербайджана и актов Президента Азербайджана в соответствие с законом «О частичном изменении в административно-территориальном разделении Бабекского района Нахчыванской автономной республики», и представить Президенту Азербайджана; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим законом, и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим законом, и в течение пяти месяцев проинформировать Президента Азербайджана об исполнении.

Кабмину поручено решить другие вопросы, вытекающие из этого закона.

Минюсту поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с законом «О частичном изменении в административно-территориальном разделении Бабекского района Нахчыванской автономной республики», и проинформировать об этом Кабмин.