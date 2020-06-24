Письма граждан: Господин Президент, верим, что благодаря Вашим мудрым решениям мы достойно преодолеем любые трудности

БАКУ /Trend/ - В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать благодарственные письма граждан, выражающих удовлетворение вниманием и заботой главы государства.

Trend со ссылкой на сайт Президента представляет ряд этих благодарственных писем.

Мать Национального героя Шафига Алмасова из Ярдымлинского района пишет: «Уважаемый господин Президент, своей почетной деятельностью, неоценимой самоотверженностью во имя нашего народа Вы уже давно доказали, что являетесь Президентом каждого азербайджанца. Мы – семьи шехидов высоко оцениваем Ваши внимание и заботу о семьях шехидов. Я, как мать Национального героя, горжусь, что у нас такой Президент, как Вы. По Вашему поручению моей семье также оказывается всесторонняя забота. От имени семей шехидов, отдавших жизни во имя Родины, желаю Вам здоровья, долгих лет жизни, новых больших успехов в Вашей напряженной деятельности».

Инвалид 2-й группы, предприниматель, привлеченный к программе самозанятости, Тарлан Кязимов пишет: «Уважаемый господин Президент, Ваши выступления, работа по борьбе с пандемией COVID-19, то, что Вы ставите превыше всего здоровье людей, а также высоко оцениваете заслуги медицинских работников радуют меня, как и каждого азербайджанца. В настоящее время успехи, завоеванные в борьбе против пандемии коронавируса, были достигнуты благодаря Вашему труду. Обеспечение счастливой жизни граждан является Вашей главной целью, и, в то же время, главной целью Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой. А нашей целью и гражданским долгом являются быть всегда рядом с Вами и Мехрибан ханым, прилагать все усилия во благо нашей Родины, здоровья нас и наших семей. Сердечно благодарю Вас, желаю здоровья».

Вынужденный переселенец из Лачинского района Нусрет Алмамедов: «Дорогой Президент, Вы осуществляете важную работу по улучшению жилищно-бытовых условий вынужденных переселенцев. Жилые комплексы, заложенные в различных городах и районах нашей республики, современные поселки, построенные многоквартирные здания являются наглядным свидетельством этого. Ваше личное участие в церемониях открытия этих жилых комплексов, поселков, теплые пожелания людям, переселяющимся в новые квартиры, очень ценны для нас. Наша семья после вынужденного переселения из Лачинского района разместилась в Агджабеди. С тех пор мы жили в тяжелых условиях. В новом поселке из 144 квартир, заложенном на территории под названием «Тахтакерпю» нашу семью также обеспечили квартирой со всеми условиями. Господин Президент, от имени членов моей семьи выражаю Вам признательность за то, что обеспечили нас квартирой. Да поможет Вам Аллах!».

Гюльхар Аллахвердиева из поселка Умид Гарадагского района Баку от имени вынужденных переселенцев из Лачинского района, выражая признательность главе государства, пишет: «Уважаемый и любимый Президент нашего народа, порой в жизни у каждого из нас бывают такие моменты, когда для того, чтобы преодолеть кризисную ситуацию нуждаешься в посторонней помощи. Всем известно пережитое нами в этот трудный исторический период в течение последних месяцев. Ваше сохраняющее свою ценность во все времена высокогуманное отношение в условиях пандемии, предпринимаемые соответствующие меры против инфекции COVID-19, а также призывы «Оставайся дома», «Вместе мы сильнее» укрепили нашу веру в Вас. Мы увидели и убедились, что наше государство и глава государства всегда заботятся о гражданах, держат под контролем работу по защите здоровья населения. Уважаемый господин Президент, сегодня мы становимся свидетелями тесного сплочения отношений между гражданином и государством. Выражаем Вам глубокую признательность за повышение силы, авторитета нашего государства, а также заботливое отношение к нашему народу, вынужденным переселенцам, желаем успехов в деятельности. Мы сильнее вместе с Вами!».

В письме жителя Саатлинского района Пюнхана Гулиева говорится: «Уважаемый господин Президент, благодаря проводимой Вами успешной внутренней и внешней политике Азербайджан динамично развивается. Благодаря Вашей политической воле и передовым усилиям наше государство в условиях пандемии COVID-19 еще раз продемонстрировало, что является сторонником солидарности и сотрудничества в международной арене. Мы – молодежь сегодня живем в государстве, где имеются все условия и царят мир и спокойствие, работаем, не думая о глобальных и международных проблемах. Потому что у нас такой дальновидный, мудрый Президент, как Вы. Уважаемый господин Президент, желаю Вам новых успехов в Вашей продуманной и целенаправленной деятельности».

Из Сабаильского района Баку пишет Абульфас Гасымов: «Дорогой Президент, выражаю Вам признательность за предпринимаемые Вами превентивные меры против коронавируса в нашей стране, в то время, когда эта беда охватила весь мир. Уважаемый господин Президент, выражаю признательность Вам и Мехрибан ханым Алиевой за все меры, осуществляемые во имя будущего нашей страны. Да хранит Вас Всевышний!».

Из города Мингячевир пишут Джафар Гулиев, Сахиб Расулов, Гасан Микаилов, Мехрибан Сулейманова и Балоглан Алыев: «Многоуважаемый господин Президент. Мы – жители жилого массива «Инджилли», расположенного в городе Мингячевир выражаем глубокую благодарность Вам и Мехрибан ханым. Долгие годы наша дорога находилась в непригодном состоянии и мы испытывали в связи с этим трудности. Летом страдали от пыли, осенью и зимой – от грязи. Возникали проблемы в передвижении для нас и наших детей. Несколько дней назад начались ремонтные работы на этой дороге, что вызвало безграничную радость у жителей. Кроме того, считаем своим долгом отметить, что по Вашему поручению реконструируется символ Мингячевира – теплоэлектростанция «Азербайджан», благодаря чему мы становимся свидетелями ее превращения в предприятие, отвечающее современным стандартам. Одним словом, наш город развивается, улучшаются условия жизни людей. Уважаемый Президент, выражаем Вам глубокую признательность за проводимую на станции работу, капитальную реконструкцию нашей дороги. Да ниспошлет Аллах Вам и Мехрибан ханым долгих лет жизни, здоровья!».

От имени жителей сел Тезекенд, Союдлю и Мугань Джалилабадского района пишет Миразиз Салаев, Эльмеддин Нуралиев, Азад Адыгезалов и Расиф Садыгов: «Уважаемый господин Президент, от своего имени и от имени жителей сел Тезекенд, Союдлю и Мугань Джалилабадского района выражаем Вам признательность за поддержку и условия, созданные в период пандемии для граждан, а также предпринимателей и фермеров. Мы – сельчане постоянно ощущаем положительные результаты проводимой Вами политики, а также Вашу заботу и поддержку. По сравнению с другими странами мира в Азербайджане низкий уровень инфицированных и летальных исходов коронавируса, что является результатом Вашего напряженного труда. Сельчане, используя условия, созданные в это трудное время, смогли поставить выращенный ими картофель на внутренний и внешний рынки. Это имеет важное значение для нас. Наши молитвы и благодарность всегда с Вами, господин Президент».

Из города Габалы Ширин Муштаков: «Уважаемый господин Президент, мы ощущаем Ваши внимание и заботу о медицинских работниках в период пандемии. По случаю 17 июня – профессионального праздника медицинских работников за заслуги в сфере здравоохранения Вы наградили меня медалью «Терегги». Выражаю Вам глубокое уважение и признательность за это. Да хранит Вас Всевышний!».

Из Масаллинского района пишет Джалил Назаров: «Уважаемый господин Президент, выражаю Вам глубокую благодарность за то, что удостоили меня почетного звания «Заслуженный врач». Это оценка, данная не только мне, но и всему азербайджанскому и масаллинскому здравоохранению. Заверяю Вас, что и в дальнейшем буду преданного служить азербайджанскому народу и Вам».

Из села Чуханлы Сальянского района пишут Натиг Мирзоев, Музадиль Ибрагимов, Рашад Керимов, Сеймур Гусейнов и Самир Меликов: «Многоуважаемый господин Президент, решения, принятые на основе Вашего широкого кругозора, здравого смысла, глубоким аналитическим знаниям, большого политического опыта, шаги, предпринимаемые по защите здоровья нашего народа, обеспечения его безопасности, предпринимаемые Вами неотложные превентивные меры дают свои результаты. В то время, когда развитые государства мира оказались в беспомощном положении в борьбе с пандемией коронавируса, ставшей общечеловеческой бедой, наша страна с минимальными потерями преодолевает ее. В последнее время улучшается обеспечение страны необходимыми медицинскими средствами, оборудованием и принадлежностями, сдаются в эксплуатацию очаги здравоохранения, отвечающие самым современным требованиям, работающие за рубежом азербайджанские врачи привлекаются к процессам, происходящим в нашей стране, внимание и забота во имя благосостояния народа с большим одобрением воспринимаются общественностью. Господин Президент, в это непростое время в нашей стране продолжаются работы по реконструкции и благоустройству, что также заслуживает одобрения. Это налицо и в нашем селе. В нашем селе нет никаких проблем, связанных с орошением. А это воодушевляет население на более активные сельхозработы. Мы благодарим Вас за внимание и заботу о нас – сельчанах».

Мехман Сулейманов, Джалал Керимов, Урфан Рустамов и Ровшан Салимов из города Мингячевир пишут: «Уважаемый господин Президент, мы живем на территории под названием «Теревезчилик совхозу» в городе Мингячевир. Мы обращались к Вам с просьбой об улучшению наших условий жизни. После этого обращения подача природного газа, питьевой воды и электричества нормализовалась, часть дороги была асфальтирована. Проживающие здесь люди остались довольны проделанной работой. Поэтому от имени всех жителей выражаем Вам благодарность за оказанную помощь. Желаем Вам и Вашей семье благополучной и беззаботной жизни на протяжении всей жизни».

Паша Ахмедов из Физулинского района: «Уважаемый господин Президент, принятые Вами своевременные и правильные решения в эти трудные дни направлены на охрану здоровья наших граждан. Вы всегда думаете о здоровье и благополучии своих граждан. Верю, что благодаря Вашим мудрым решениям мы сможем успешно преодолеть любые трудности. От имени народа желаю Вам новых успехов в делах. Вы наш сильный лидер. Мы с Вами. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью!».

Мубариз Буньятов из села Периоглулар Агджабединского района: «Уважаемый господин Президент, прежде всего, выражаю Вам признательность за работу по развитию нашей республики, повышению ее авторитета в мире, внимание и заботу о малообеспеченных семьях, ветеранах войны и семьях шехидов, а также за поддержку всего нашего народа. Ваша неустанная борьба в эти трудные времена с негативными фактами, коррупцией и взяточничеством, которые препятствуют развитию нашей страны, вызывают у всего народа, в том числе у меня, нашей семьи радость. Мы гордимся Вами. Мы гордимся тем, что у нас такой гуманный, заботливый и отважный Президент. Мы, агджабединцы, всегда любили и поддерживали политический курс великого лидера Гейдара Алиева. Сегодня Ваше успешное продолжение политики великого лидера переполняет наши сердца радостью. Мы гордимся Вами. Как хорошо, что Вы есть, как хорошо, что Вы наш Президент. Да ниспошлет Аллах Вам здоровья, семейного счастья и больших успехов в делах».

Имамверди Исрафилов из города Ширван: «Уважаемый господин Президент, вопросы здоровья граждан для Вас всегда на первом месте. Неслучайно, что генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в адресованном Вам письме высоко оценил борьбу правительства Азербайджана против COVID-19, назвал Вашу поддержку многосторонней дипломатии и солидарности на национальном, региональном и глобальном уровнях образцовой. Господин Президент, главная цель Вашей напряженной и неутомимой совместной деятельности с Первым вице-президентом Азербайджана многоуважаемой Мехрибан ханым Алиевой заключается в том, чтобы сделать нашу Родину более красивой и могущественной, наш народ – более счастливым и процветающим. В последние годы благодаря Вашей продуманной политике и мудрому руководству азербайджанское государство устойчиво развивается, оставаясь приверженным политическому курсу общенационального лидера Гейдара Алиева. Уверены, что этот трудный период, который мы переживаем сегодня, скоро закончится, наша страна будет продвигаться вперед под Вашим руководством во всех сферах. Ваш призыв «Вместе мы сильнее!» сегодня у всех на устах. А мы говорим: «Мы сильны с Вами, господин Президент». Желаем Вам счастья, больших успехов и новых побед во всех делах».

От имени жителей села Халадж Сальянского района Аливахид Мамедов, Тайяр Гасымов, Намик Ализаде, Дуньямалы Джаналиев и Азизага Ибрагимов пишут: «Дорогой Президент, проводимые в нашей стране экономические реформы приносят свои плоды. Возрождение сельского хозяйства играет исключительную роль в социально-экономическом развитии страны, в частности, в сфере занятости людей, живущих в регионах. Фермеры теперь с большим энтузиазмом занимаются возделкой земли. Благодаря заботе государства год от года улучшается обеспечение оросительной водой, закупается техника, выделяются субсидии, предоставляются на льготных условиях удобрения. Хотим отметить, что в селе Халадж Сальянского района выращиваются виноград, бахчевые культуры, овощи, картофель, хлопок, зерновые. Мы также стараемся увеличивать урожайность. Господин Президент, выражаем Вам благодарность за поддержку аграрной отрасли, а также за проводимые в нашем районе работы по благоустройству. Да защитит Аллах Вас, Вашу семью и наш народ!».

Тамерлан Гурбанов из Сиязаньского района: «Уважаемый господин Президент, Ваше Распоряжение о создании Государственного историко-культурного и природного заповедника «Гора Бешбармаг» очень высоко оценивается общественностью Сиязаньского района. Как работник образования, учитель географии считаю, что подписанное Вами Распоряжение расширит географию туризма в нашем районе, а также внесет вклад в развитие экономики страны. Налицо важное значение современного «Galaalti Hotel & SPA», которое открылось в 2015 году с Вашим участием, с точки зрения роста туристических возможностей региона и количества туристов, посещающих наш регион. Уверен, что нынешнее Ваше Распоряжение также окажет очень позитивное влияние на развитие нашего региона. Желаю успехов работе, которая будет проводиться в историко-культурном и природном заповеднике «Гора Бешбармаг», представляющий важное значение как с исторической, так и с географической точек зрения, как житель Сиязаньского района, выражаю Вам глубокую благодарность. Да здравствует независимый Азербайджан, с уверенностью добивающийся успехов!».

Талех Намазов, Эльшан Гурбанов, Эльмира Исмайлова, Сабир Набиев, Сархан Етаров, Гюльбениз Рашидова, Лятиф Алгаев, Моминат Алагезова, Замира Мамедова, Халил Етаров, Алмаз Лаиджов, Эльмира Етимова, Шафига Гараева, Интизар Намазова, Симузар Атаева, Санур Алгаева, Зарифа Гараева, Тюркян Гусейнова, Мухаммед Сабиров, Хиджран Атаев и Севиль Пучахова из села Тюлю Балакенского района пишут: «Уважаемый господин Президент, Азербайджан в период пандемии COVID-19 также переживает трудные времена. Под Вашим руководством наше государство очень серьезно и организованно защищает здоровье населения. Асфальтирование дорог в селах Гуллар, Тюлю и Талалар Балакенского района на основе Вашего Распоряжения, вызвало большую радость жителей всех трех сел. Уважаемый господин Президент, Вы всегда были рядом и поддерживали нас в трудные и сложные дни для нашего народа. От имени жителей села Тюлю выражаем Вам глубокую благодарность за создание таких замечательных условий для жителей села в эти трудные для нашего государства дни, желаем Вам и членам Вашей семьи долгих лет жизни, здоровья, процветания и счастливой жизни. Да хранит Вас Аллах во имя нашего государства. Тот факт, что Вы есть означает дальнейшее развитие нашего государства, освобождение Нагорного Карабаха от оккупации, более благополучную и счастливую жизнь нашего народа. Мы, жители села Тюлю, всегда поддерживаем наше государство и Вашу успешную политику, всегда рассчитываем на Вас. Да защитит Аллах Вас и Вашу семью!».

Шовкет Амирова из села Тезекенд Агдамского района: «Уважаемый и дорогой Президент, мы гордимся Вами. Вы успешно продолжаете всю работу, начатую великим лидером, неустанно работаете для развития нашего Азербайджана. По Вашему поручению на днях была заасфальтирована наша сельская дорога. В ходе ремонта, согласно плану, наша дорога была немного расширена, а также были обновлены заборы вдоль дороги. Часть моего забора также была снесена, так как находилась у дороги. Вскоре после прокладки дороги за короткий срок был построен мой забор. В настоящее время у нас широкая, удобная дорога и аккуратные заборы. Выражаю Вам глубокую благодарность и признательность за это».