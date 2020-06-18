Президенту пишут: Царящая в нашей стране национальная солидарность свидетельствует о Вашей мудрости и несокрушимости веры народа в Вас

БАКУ /Trend/ - Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву продолжают поступать многочисленные благодарственные письма от граждан. Граждане страны выражают главе государства признательность за осуществляемые в Азербайджане реформы, работы по благоустройству и созиданию, а также эффективную борьбу против пандемии.

Trend со ссылкой на сайт Президента представляет ряд этих писем.

Вынужденный переселенец из Физулинского района, сын Национального героя Халиг Фарзалиев пишет: «Уважаемый господин Верховный главнокомандующий, я – сын Национального героя Азербайджана шехида Пахливана Фарзалиева. Благодаря Вам в минувшем году я был принят на работу.

Как достойный продолжатель политического курса великого лидера Гейдара Алиева, Вы на высоком уровне оказываете внимание и заботу о семьях шехидов, инвалидах и ветеранах Карабахской войны, вынужденных переселенцах. Все это невозможно не видеть.

Господин Президент, я одобряю Ваши шаги и шаги Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой на пути развития нашей страны и живу этими ценностями. От своего имени, от имени членов моей семьи, от имени семей национальных героев, а также жителей Физулинского района выражаю Вам глубокую признательность.

Необходимые шаги, предпринимаемые Вами против коронавируса, охватившего мир, также заслуживают одобрения. Благодаря тому, что у нас такой любящий свою Родину, свой народ Президент, как Вы, мы не столкнулись с большими трудностями. Предоставление единовременной выплаты и помощи семьям из малоимущих социальных слоев оказали большую помощь народу. Вы и Мехрибан ханым пожертвовали свои годовые зарплаты фонду поддержки борьбы с коронавирусом, что является очень важным и гуманным шагом.

Господин Президент, еще раз выражаю Вам признательность за все это, желаю долгих лет жизни и здоровья. Мы – дети национальных героев и шехидов являемся Вашими солдатами. По первому Вашему приказу и поручению мы, как и наши отцы, готовы встать на защиту Родины».

Ученик 8-го класса из поселка Гасымбейли Агдамского района Хаял Абдуллаев: «Уважаемый Президент, сегодня в этот трудный период, когда все человечество столкнулось с глобальной катастрофой, несмотря на то, что проводится серьезная борьба против бушующей во всем мире пандемии коронавируса, в ряде странах мира, в том числе, развитых европейских странах ежедневно сотни людей становятся жертвами этой страшной болезни. Однако решения, принятые Вами с первых дней выявления в стране коронавирусной инфекции, послужили предотвращению широкого распространения пандемии и массовой гибели людей в нашей стране. Благодаря Вашим гибким и высоким управленческим способностям число зараженных инфекцией сохраняется на низком уровне.

Господин Президент, желаю Вам долгих лет жизни, здоровья и успехов в Вашей благородной деятельности».

Член семьи шехида из Агдамского района Бахман Гюльмалыев пишет: «Многоуважаемый господин Президент, я – вынужденный переселенец из села Хыдырлы Агдамского района. Мой брат героически погиб, став шехидом в боях за освобождение наших земель. После того, как я вместе с членами моей семьи стал вынужденным переселенцем, 16 лет прожил в поселке ЭКО в Евлахском районе. Великий лидер Гейдар Алиев дважды посещал наш поселок, даже принимал участие в одной из свадебных церемоний. Спустя годы под Вашим руководством мы были обеспечены современными квартирами, отвечающими всем стандартам, школой, детским садом в городе Евлах. В настоящее время в нашем поселке проживают 615 семей.

Многоуважаемый господин Президент, мы – вынужденные переселенцы, семьи шехидов молимся Всевышнему за Ваше и Мехрибан ханым благо. Мы от души поддерживаем также осуществляемую Вами в последнее время кадровую политику. Наказание лиц, присваивающих имущество народа, в частности, помощь, выделенную малоимущим семьям, должно послужить примером и для других. Я благодарю Вас от имени всех беженцев и вынужденных переселенцев, семей шехидов и 20-и членов моей семьи. Потому что Вы являетесь любящим свой народ, Родину и землю лидером, который неустанно трудится во имя развития независимого Азербайджана. Мы гордимся Вами. Да поможет Вам Аллах.

Инвалид 2-й группы из Сиязаньского района Турал Тагиев пишет: «Уважаемый господин Президент, Распоряжение, подписанное Вами с целью создания Государственного историко-культурного и природного заповедника «Гора Бешбармаг», очень обрадовало нас. Восстановление и сохранение их для будущих поколений исторических памятников заслуживает одобрения и является высокой оценкой нашей истории. Мы – молодежь поддерживаем Вашу политику во всех областях. Потому что Вы – достойный продолжатель политического курса общенационального лидера Гейдара Алиева. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью.

От имени жителей сел Гаразенджир и Машлыг Джалилабадского района Ровшан Агаев, Вюсал Мамедов, Ахмедага Мамедов, Эмиль Аббасов, Джалал Мехтиев и Габиль Бабаев пишут: «Дорогой и уважаемый господин Президент, объявление в нашей стране карантинного режима в связи с пандемией стало периодом испытаний для нашего народа и экономики. В столь тяжелой ситуации Вы, как всегда, вновь были рядом с предпринимателями и фермерами и поддержали их. Фермерам наших сел была оказана большая помощь в доставке и продаже на российских рынках произведенной сельскохозяйственной продукции, особенно картофеля. Благодаря Вам был обеспечен наш выход за границу, у нас не было трудностей.

Выражаем Вам признательность за внимание и заботу. Желаем Вам удачи и успехов!

Большое спасибо, господин Президент».

Вагиф Гамидов, Ильхам Алышев, Джошгун Пашалы и Кянан Сеидов из поселка Бакиханов Сабунчинского района Баку выражают признательность главе государства такими словами: «Уважаемый господин Президент, проявив сильную волю в тяжелой ситуации, Вы вновь доказали, что являетесь Президентом каждого гражданина Азербайджана. Прежде всего хотим отметить, что все граждане Азербайджана гордятся Вами. Быть гражданином означает понимать и осознавать большую ответственность. Вы всегда достойно решаете глобальные проблемы азербайджанского народа. Все граждане гордятся Вами за решения, принятые в эти тяжелые дни, поддержку, оказанную частному сектору. Благодаря своевременно принятым превентивным мерам мы здоровы и находимся вместе со своими семьями. Иншаллах, в результате проводимой Вами дальновидной и мудрой политике мы избавимся от этой беды, называемой COVID-19.

Хотим особо отметить еще один вопрос. Наше обращение, направленное Вам в связи с устранением трудностей, с которыми мы столкнулись на днях, нашло положительное решение. Это является показателем внимания к нам, гражданам.

Господин Президент, желаем Вам успехов в Вашей ответственной и почетной работе. Долг каждого гражданина Азербайджана заключается в поддержке проводимой Вами работы. Вы делаете все ради развития и прогресса нашей Родины, здоровья народа. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью».

Гюльнара Азаева из города Ширван пишет: «Уважаемый наш Президент, во время пандемии коронавируса, охватившей весь мир, в нашей стране под Вашим руководством предпринимаются серьезнейшие меры. Материальная поддержка, оказываемая государством нашим гражданам, повышение зарплат работникам здравоохранения, сдача в пользование новых больниц модульного типа, всесторонняя забота о больных, получающих лечение в больницах, ужесточение особого карантинного режима для снижения скорости распространения инфекции в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и ряде районов, оказало большую помощь в том, что мы преодолели инфекцию с малыми потерями по сравнению с другими государствами. Видя все это, мы считаем своим долгом выразить Вам признательность. Я горжусь тем, что у нас есть такой глава государства, как Вы, и спокоен, как гражданин, за то, что Вы найдете выход из тяжелой для нашего народа ситуации, и поведете нас за собой. От имени моей семьи выражаю глубокую признательность Вам и Первому вице-президенту нашей страны Мехрибан ханым Алиевой за все меры, принимаемые во имя здорового будущего нашего народа. Да хранит Аллах Вас, Вашу семью и наш народ от этой беды».

Али Фаталиев из Агджебединского района пишет: «Уважаемый господин Президент, как гражданин Азербайджана, представитель старшего поколения с чувством высокой гордости и любви пишу Вам это письмо. Как гражданин Азербайджана непосредственно наблюдаю за процессами, протекающими в нашей стране. Высоко ценю Вашу деятельность, бесценные заслуги перед азербайджанским народом. На первоначальном этапе пандемии коронавируса в нашей стране Вами были предприняты очень серьезные, устойчивые и действенные меры. Шаги, предпринятые Азербайджанским государством, стали примером для многих стран мира. Мы солидарны со всеми Вашими решениями. Все мы верим в то, что эти решения спасут нас от этой беды с минимальными потерями. Мы всегда, в том числе в период пандемии чувствуем Вашу поддержку. Мы поддерживаем Вас и Вашу деятельность, верим в Вас. Мы – счастливый народ, ведь у нас есть такой Президент, как Вы. Мы признательны Вам, господин Президент».

Нуру Расулов, Ганира Алескерова, Сайад Аллахвердиев, Рахман Аббасов, Адад Нагиев, Вюгар Кямалов, Хаджар Тагиева из села Гергер Гедабейского района пишут: «Уважаемый господин Президент, сегодня независимый Азербайджан, основанный общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, успешно развивается благодаря проводимой Вами дальновидной политике.

Господин Президент, мы, гедабейцы, искренне любим и гордимся Вами, как достойным преемником политического курса общенационального лидера Гейдара Алиева. За время руководства Вами нашей республикой в каждом уголке Азербайджана проводится работа по благоустройству, улучшается инфраструктура сел и поселков, люди живут благополучно. Благодарные гедабейцы высоко ценят Ваши бесценные заслуги в сфере укрепления государственной независимости нашей страны, а также то, что Вы всегда находитесь рядом с народом. Проводимая Вами социальная политика полностью отражают эти реалии. Развитие Азербайджана, повышение авторитета нашей страны на международной арене с признательностью встречаются всем нашим народом, а также гедабейцами. Нас от души радует Ваше постоянное внимание к устойчивому социально-экономическому развитию нашего района.

Господин Президент, обновление на этих днях линий электропередачи, осветительных столбов, трансформаторов, проведение газа в село Гергер обрадовало всех жителей. Выражаем Вам глубокую признательность за это».

Санан Мамедов из города Баку пишет: «Уважаемый господин Президент, как представитель молодежи Азербайджана, я горжусь Вами. Ваши уверенные и решительные шаги в этой сложной ситуации вызывают у нас чувство гордости. Я как представитель молодежи всегда поддерживаю Вашу политику и веду борьбу против тех, кто хочет изменить общественное мнение в Азербайджане к худшему. Это мой гражданский долг, и каждый должен это осознать. Мы с Вами, и так будет всегда. Наш Азербайджан имеет древнюю и славную историю, и Вы с каждым днем укрепляете те опоры, на которые опирается история нашей страны.

Пусть никто не сомневается в том, что сколько бы не пытались запятнать наш Азербайджан, нашего руководителя, от этого будет болеть голова только у них самих. Потому что не может быть никаких причин для предательства отечества, и те, кто продают себя, предают свою национальную принадлежность, государство, руководителя, однажды очень пожалеют об этом.

Я внимательно отслеживаю и поддерживаю Вашу внешнюю и внутреннюю политику. Мы делимся своим хлебом, но никогда не поделимся нашей землей. Я уверен, что наша карабахская проблема тоже будет решена, что еще раз продемонстрирует Вашу политическую гениальность. Я горжусь Вами. Пока Вы есть, наш Азербайджан будет в надежных руках. Благодарю Вас».

Видади Балогланов, Рахат Мамедов, Эмин Мирзоев, Вугар Мустафаев, Тебриз Самедов и другие из села Сеидсадыглы Сальянского района: «Уважаемый господин Президент, в последнее время в связи с пандемией многие страны мира переживают экономический кризис. Однако Азербайджанская Республика под Вашим руководством преодолевает трудности.

В селе Сеидсадыглы Сальянского района, в новом жилом квартале, в котором проживают молодые семьи, линии электропередачи были проложены кустарным способом. При сильном ветре возникали перебои в подаче электроэнергии. Благодаря Вашему вниманию и заботе о селах электрическое хозяйство в этом жилом квартале было реконструировано, и население получает сейчас бесперебойное и качественное электричество. Вся эта работа - результат Вашей заботы о нас, гражданах.

Господин Президент, мы, жители села Сеидсадыглы, гордимся Вами. Желаем Вам еще больших успехов. Мы всегда с Вами.

Студентка из Сураханского района города Баку Нюбар Ибрагимова, пишет: «Уважаемый господин Президент, наш народ в период пандемии переживает тяжелые времена. Тем не менее, благодаря Вашему вниманию и заботе мы можем противостоять этой болезни. Как представительница молодежи я высоко ценю Вашу работу. Предоставление по Вашему поручению двухмесячной единовременной выплаты, продовольственной помощи от Фонда Гейдара Алиева, создание необходимых условий для лечения населения являются очень положительным явлением. От себя лично и от имени своей семьи выражаю Вам глубокую признательность за внимание и заботу о нас. Пусть Всемогущий Аллах всегда помогает Вам».

Мехраб Дадашов, Эльчин Джавадов, Пярвиз Мехтиев, Вугар Алиев, Вусал Амрахли и другие из Хатаинского района города Баку: «Уважаемый господин Президент, в результате успешной социально-экономической политики, проводимой в Азербайджане с 2003 года, уровень бедности и безработицы заметно снизился, улучшилось благосостояние граждан, усовершенствована система равного социального обеспечения для всех слоев населения, достигнуто развитие человеческого капитала и социальной инфраструктуры, усилена социальная защита социально уязвимых групп населения.

Приверженность политическому курсу общенационального лидера Гейдара Алиева и политика, проводимая под Вашим руководством, предпринятые Вами шаги создали уверенность в том, что все социальные проблемы найдут свое решение и способствуют позитивным изменениям в жизни каждого гражданина Азербайджана.

Соответствующие превентивные и профилактические меры, утвержденные для предотвращения распространения нового вида коронавирусной инфекции в нашей стране, обеспечение социальной устойчивости малообеспеченных слоев населения, в том числе оказания финансовой поддержки предпринимателям, пострадавшим от пандемии, приглашение людей к социальной солидарности, являются ключевыми факторами, отражающими единство государства и гражданина. Мы регулярно следим и одобряем Ваши решительные шаги, проделанную работу в области борьбы с коронавирусом, которую Вы осуществляете для здоровья граждан. Благодаря своевременным мерам, принятым под Вашим руководством, Азербайджан является одной из ведущих стран в принятии превентивных мер против коронавируса. Азербайджан уже давно ведет борьбу с инфекцией COVID-19. Отрадно, что национальная солидарность в нашей стране значительно возросла. Это еще раз показывает Вашу мудрость и непоколебимую веру народа в Вас.

Господин Президент, мы верим, что благодаря проделанной Вами работе и тесному сплочению азербайджанского народа вокруг Вас распространение этой пандемии в нашей стране будет вскоре предотвращено, и мы, Иншаллах, преодолеем эту напасть с минимальными потерями. Бесконечная благодарность Вам за то, что Вы позаботились о гражданах. Желаем новых успехов в Вашей сложной и ответственной деятельности, здоровья и долгой жизни. Пусть Аллах защитит Вас, Мехрибан ханым и Ваших детей. Аминь»