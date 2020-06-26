В Азербайджане отмечают День Вооруженных сил

Политика 26 июня 2020 00:01 (UTC+04:00)
В Азербайджане отмечают День Вооруженных сил

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане отмечается День Вооруженных сил, сообщает во вторник Trend.

Созданная в 1918 году Азербайджанская Демократическая Республика (АДР) просуществовала всего 23 месяца, но она успела многое сделать за этот непродолжительный период, в том числе, создать собственные вооруженные силы.

Создание армии очень сложный и ответственный процесс. Когда создавалась АДР, в Азербайджане не было понятия, называемого национальной армией. Государство не может существовать без армии. В то время ситуация была крайне напряженной. Соседние страны открыто заявляли о коварных планах по расчленению молодой Азербайджанской Демократической Республики, присоединении к себе ее территорий.

С первого дня создания национального государства Армения предприняла вооруженные попытки для расширения своей территории за счет земель Азербайджана.

Решением правительства АДР от 26 июня 1918 года был создан Особый корпус. Это решение стало юридическим основанием первого демократического правительства на мусульманском Востоке для создания своей армии. Вслед за этим решением правительством был издан указ о воинской обязанности в стране - призыве в армию. За короткое время Азербайджан достиг весомых результатов в строительстве армии. Национальная армия Азербайджана неоднократно и успешно отбивала агрессивные нападения армянской армии.

Девятого октября 1991 года Верховный Совет Азербайджанской Республики принял закон о создании армии.

Согласно указу Президента Азербайджана от 22 мая 1998 года 26 июня был объявлен Днем Вооруженных сил.

Отметим, что 26 июня 2011 года в связи с Днем Вооруженных сил и 20-летием восстановления независимости и 26 июня 2013 года в связи с 95-летием Вооруженных сил Азербайджана в Баку состоялись военные парады.

На парадах произнес речь Верховный главнокомандующий, Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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