Президент Ильхам Алиев: История независимости Армении – в принципе позорная история

БАКУ/Trend/ - История независимости Армении – в принципе позорная история.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на встрече с военнослужащими после открытия Н-ской воинской части Министерства обороны.

"В нынешних условиях мы должны наращивать и наращиваем свои силы. Армения уже несколько лет находится в глубоком кризисе. Могу сказать, что история независимости Армении – в принципе позорная история, потому что нынешняя власть уже неоднократно заявляла и доказала, что лица, руководившие Арменией с 1998 по 2018 год, - преступники, воры, бандиты. Многие из них арестованы. Стало известно, что их генералы – воры, которые крадут солдатскую тушенку и продают ее на рынках. Их герои – преступники, их президенты – взяточники. Нынешняя власть раскрыла все это. Мы и без того знали об этом, а сейчас знает весь мир. То есть, выходит, что в течение 20 лет этой «независимой» страной руководили бандиты, взяточники и преступники. Как можно назвать эту страну? Еще нет и 30 лет, как она существует как якобы независимая страна, и если 20 лет ею руководили бандиты, то как можно ее назвать – бандитская страна, преступная страна. Давайте посмотрим, что произошло после 2018 года. Там якобы была совершена демократическая революция. Все это ложь", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что мы знаем откуда поступали туда деньги, наверное, знает и армянский народ.

"Все знают, какими иностранными кругами управляется нынешняя власть. Просто посмотрите на биографию нынешних руководителей, посмотрите, в каких фондах они работали, у кого получали деньги. Организаторы этих «революций», а по сути, кровавых переворотов на постсоветском пространстве сегодня являются покровителями руководителей Армении. Они управляли ими, и, конечно, народ ненавидел тот грязный криминальный режим хунты. Воспользовавшись этим, они захватили власть. Что произошло после этого? В настоящее время в Армении уже господствует диктатура. Это – неизбежный факт. Один из журналистов, примерно год назад находившийся у них под арестом, до конца объявил голодовку и умер. Ни одна международная организация, Совет Европы, служба ОБСЕ по печати не издали ни единого звука. Почему? Потому, что знают, кто такие нынешние руководители Армении", - отметил Президент Ильхам Алиев.