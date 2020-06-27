МИД Азербайджана: Пусть руководство захватнической Армении будет уверено, что ни одна провокация не останется без ответа (версия 2)

(Первая версия в 11:41)

БАКУ/Trend/ - Во время выступления на открытии Н-ской воинской 25 июня этого года Президент Ильхам Алиев без прикрас рассказал о реальной ситуации в Армении, являющейся страной-агрессором, привел конкретные факты, свидетельствующие о глубоком кризисе в этой "независимой" стране, поставил руководство Армении лицом к лицу с горькой правдой.

Об этом сказала глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева, сообщает в субботу Trend.

По ее словам, продолжение политики армянского руководства, пришедшего к власти, прикрываясь «демократической революцией», пообещавшего народу золотые горы, установившего режим диктатуры, нарушив разделение власти в стране, не сумевшего выполнить обещания, укрепившего оккупационную политику, начатую предыдущим преступным режимом, нарушив тем самым нормы и принципы международного права, уже говорит о раскрывшейся правде и лживости премьер-министра Армении.

«Последние заявления и действия премьер-министра Армении говорят о его попытках прикрыть свои неудачи внутри страны путем обострения конфликта и усугублением ситуации в регионе. Иначе как объяснить последние провокационные действия руководства страны-агрессора против Азербайджана?!», - подчеркнула Абдуллаева.

Как отмечает она, руководство захватнической Армении должно знать, что ни одна провокация не останется без ответа: «Азербайджанский народ под руководством главы государства на основе норм и принципов международного права, а также законодательства Азербайджана обеспечит территориальную целостность страны в рамках международно признанных границ. Руководство Армении несет прямую ответственность за военную оккупацию территорий Азербайджана, нарушение фундаментальных прав сотен тысяч азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке на этих территориях. Оно также ответит перед своим народом и всеми за преступные деяния».

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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