Хикмет Бабаоглу: Предложение Президента Ильхама Алиева о проведении специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН получило большую поддержку

БАКУ /Trend/ - Пандемия коронавируса, которая носит глобальный характер, представляет собой глобальную угрозу безопасности всех народов. К сожалению, на сегодняшний день не найдено эффективного средства для борьбы с этим вирусом, как на национальном, так и на глобальном уровне.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Хикмет Бабаоглу.

Депутат сказал, что в этом случае единственный способ достичь успеха - это приложить совместные усилия и мобилизовать все возможные ресурсы.

"Для этого же миру без промедления нужны новые инициативы. Потому что каждый потерянный день означает потерю людей. Эти люди не просто статистика, это чей-то отец, родственник, друг, брат, сестра или родственник. Поэтому обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к Генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу от имени стран Движения неприсоединения с предложением провести специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств с целью принятия мер по борьбе с пандемией стало инициативой, которая высоко ценится в международном сообществе. Не случайно, что инициативу Президента Ильхама Алиева в статусе председателя Движения неприсоединения о созыве специальной сессии Генеральной Ассамблеи уже поддержали около 130 государств-членов ООН", - отметил Бабаоглу.

Депутат сказал, что это должно быть связано, прежде всего, с ролью Азербайджана в системе международных отношений и личным авторитетом Президента Ильхама Алиева как лидера.

"Когда пандемия коронавируса начала становиться реальной угрозой, Президент Ильхам Алиев впервые выступил с инициативой проведения международного мероприятия для принятия совместных мер против него и в статусе председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств провел в апреле чрезвычайный саммит на уровне глав государств и правительств этой организации. На встрече, которая была проведена посредством видеоконференции, также присутствовал президент Всемирной организации здравоохранения.

На конференции обсуждалась борьба с COVID-19 и подчеркивалась важность совместных действий и взаимопомощи", - сказал депутат.

Бабаоглу добавил, что затем по инициативе Президента Азербайджана 4 мая состоялся онлайн-саммит контактной группы Движения неприсоединения, посвященный пандемии COVID-19.

"В этом мероприятии наряду с государствами-членами Движения неприсоединения приняли также участие генеральный секретарь ООН, президент Генеральной Ассамблеи ООН, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, высокопоставленные представители таких международных организаций, как Африканский Союз и Европейский Союз. Участие на таком уровне было связано, с одной стороны, актуальностью проблемы, а с другой - авторитетом Президента Азербайджана и его личной инициативностью как председателя международной организации.

Теперь страны, поддерживающие новую инициативу Президента Ильхама Алиева, охватывают все регионы мира..

В письмах, адресованных в этой связи Генеральному секретарю ООН подчеркивается, что инициатива Президента Ильхама Алиева о проведении специальной сессии Генеральной Ассамблеи была своевременной и крайне необходимой. Такое высокое отношение также может внести вклад в возможное решение проблемы путем объединения усилий по поиску новых методов и приемов в борьбе с COVID-19.

Сегодня все во всем мире, включая нашу страну и наших граждан, нуждаются в том, чтобы эффективная вакцина против этого опасного вируса была найдена. Поэтому эта инициатива нашей страны очень высоко ценится не только мировым сообществом, но и нашим обществом", - сказал Бабаоглу.

(Автор: Эльчин Мехтиев)