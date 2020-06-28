PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 28.06.2020
БАКУ /Trend/ - АМИ Trend представляет выпуск видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" от 28.06.2020.
Видеопроект: PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah посвящен деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Другие выпуски видеопроекта доступны по ссылке, а также на Youtube-канале АМИ Trend.
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