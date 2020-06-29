Бахруз Гулиев: Очередной призыв, озвученный Президентом Ильхамом Алиевым, показывает значимость Азербайджана на международной арене

БАКУ/Trend/ - Лидерская позиция в регионе и растущий авторитет Азербайджана на международной арене еще раз доказывают, что страна играет важную роль в глобальных процессах, выражая свою четкую позицию по серьезных вопросам мировой повестки.

Об этом в понедельник сказал Trend главный редактор газеты SƏS, политический эксперт Бахруз Гулиев, комментируя поддержку более 130 государствами мира инициативы Президента Ильхама Алиева о проведении специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в статусе председателя Движения неприсоединения.

По его словам, это также очередной показатель большого доверия, оказываемого международным сообществом нашей стране. Выступая и ранее с такими значимыми инициативами, и получая за них поддержку, Президент Ильхам Алиев привлекает внимание мировых стран, в том числе, влиятельных организаций, к выдвигаемым им идеям: «Призывы главы государства, приглашающего международную общественность проявить солидарность и совместно бороться с пандемией, не остаются без ответа, и поддерживаются. Потому что эти призывы - это шаги, рассчитанные на скорейшее спасение человечества от существующей угрозы, возвращение миропорядка в прежнее русло».

Гулиев напомнил, что Азербайджан оказал гуманитарную помощь более 30 странам, и продолжает ее оказывать, поэтому в данном контексте на призыв Ильхама Алиева сразу была дана соответствующая реакция.

Он напомнил о ряде мероприятий, проведенных в этом году по инициативе Президента Ильхама Алиева.

Главный редактор газеты SƏS добавил, что очередная специальная сессия, которая также будет проведена по инициативе главы государства, будет способствовать полной мобилизации международного сообщества в борьбе с пандемией, внесет большой вклад в скорейшее избавление человечества от этой угрозы: «Верим, что международная солидарность и поддерживающие шаги ускорят эффективную борьбу мировых стран с коронавирусом. И мы с уверенностью можем сказать, что очередной призыв, выдвинутый Президентом Ильхамом Алиевым, и полученная поддержка будут полезны для человечества».

Отметим, что глава государства во время выступления на онлайн-саммите Движения неприсоединения с целью борьбы с пандемией, как образец глобальной солидарности, выдвинул предложение о проведении в формате видеоконференции специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств.

Предложение было единогласно принято в Нью-Йорке между 120 странами-членами Движения неприсоединения. После чего председатель Движения неприсоединения Президент Ильхам Алиев от имени стран-членов организации направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу обращение с предложением о проведении специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН посредством видеоконференции на уровне глав государств и правительств.

По официальным данным, имеющимся у азербайджанской стороны, около 130 стран проинформировали офис генерального секретаря о поддержке данной инициативы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)