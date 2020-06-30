Более 150 граждан Пакистана отправлены из Азербайджана на родину (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня спецрейсом 159 граждан Пакистана отправлены из Азербайджана на родину, сообщает во вторник Trend со ссылкой на посольство Пакистана в Азербайджане.

Было отмечено, что пакистанцы отправлены из Баку в Исламабад.

Большинство отправленных пакистанцев - туристы и бизнесмены, находящимся в Азербайджане по краткосрочным визам, и не сумевшие вернуться в Пакистан из-за прекращения международных полетов в связи с пандемией COVID-19, отмечается в сообщении.

Посольство Пакистана в Азербайджане выразило признательность азербайджанскому правительству за поддержку и помощь, оказанную гражданам Пакистана для их возвращения на родину.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )