Более 150 граждан Пакистана отправлены из Азербайджана на родину (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Сегодня спецрейсом 159 граждан Пакистана отправлены из Азербайджана на родину, сообщает во вторник Trend со ссылкой на посольство Пакистана в Азербайджане.
Было отмечено, что пакистанцы отправлены из Баку в Исламабад.
Большинство отправленных пакистанцев - туристы и бизнесмены, находящимся в Азербайджане по краткосрочным визам, и не сумевшие вернуться в Пакистан из-за прекращения международных полетов в связи с пандемией COVID-19, отмечается в сообщении.
Посольство Пакистана в Азербайджане выразило признательность азербайджанскому правительству за поддержку и помощь, оказанную гражданам Пакистана для их возвращения на родину.
(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )
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