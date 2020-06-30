Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении в формате видеоконференции
БАКУ /Trend/ - При посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении в формате видеоконференции, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД.
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