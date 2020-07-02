Проведены боевые стрельбы ракетно-артиллерийских подразделений Отдельной Общевойсковой армии (ФОТО) (версия 2)

(добавлены подробности, первая версия опубликована в 15:54)

БАКУ /Trend/ - Реактивные ракетно-артиллерийские подразделения Отдельной общевойсковой армии провели тактическое учение с боевой стрельбой, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Согласно плану, реактивные системы залпового огня (РСЗО) по тревоге были выведены из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения.

В ходе учения, на котором с помощью наземных разведывательных средств и беспилотных летательных аппаратов отслеживались действия условного противника, выполнялись стрельбы из РСЗО по плановым и внеплановым целям в составе батарей и дивизионов.

Согласно сценарию учения, подразделения, передислоцирующиеся в резервные позиции, уничтожили вновь обнаруженные цели.

В ходе учения по отражению внезапной атаки противника и восстановлению обороны на выгодных рубежах задачи были успешно выполнены.

(Текст: Кямаля Сеидова)