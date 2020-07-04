В войсках Нахчыванского гарнизона состоялась церемония выпуска (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В войсках Нахчыванского гарнизона состоялась церемония выпуска по случаю завершения очередных курсов специальной подготовки, сообщает в субботу Trendсо ссылкой на пресс-службу минобороны.

Сначала на церемонии был исполнен Государственный гимн Азербайджана.

Выступая на мероприятии, полковник Мехман Гюльмамедов отметил, что на курсах курсанты проводили практические стрельбы из различных видов стрелкового и крупнокалиберного оружия, выполняли упражнения по вождению и стрельбе из всех видов бронетанковой техники, чтобы овладеть навыками применения современного вооружения в бою.

От имени выпускников курсант Тогрул Керимов пообещал, что они как профессиональные солдаты на местах службы, будут бдительно защищать Родину, получая силу от государственной заботы и воодушевляясь единством народа с армией.

Начальник Нахчыванского гарнизона генерал-полковник Керем Мустафаев, отметил, что молодые военнослужащие, успешно завершившие курсы, организованные в автономной республике с целью подготовки верных Родине профессиональных военных кадров, отличаются своей образцовой службой, которую они несут с честью в Отдельной общевойсковой армии, Нахчыванской отдельной пограничной дивизии, Нахчыванской отдельной оперативной бригаде Внутренних войск и в полку гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской Автономной Республики.

Генерал-полковник Керем Мустафаев поздравил выпускников, окончивших курсы подготовки офицеров, прапорщиков, военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы и военнослужащих-женщин, охваченных постоянной государственной заботой, и пожелал им успехов в военной службе.

После выступлений выпускникам были вручены воинские звания, сертификаты и подарки, а военнослужащие, отличившиеся несением образцовой службы, были вознаграждены.

Личному составу были доведены приказы о назначении выпускников на соответствующие должности в соответствии с их специальностями. После прикрепления выпускных эмблем к символическим пням, состоялось прохождение торжественным маршем выпускников перед трибуной.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)