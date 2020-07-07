Президент Ильхам Алиев: Сохранение сегодня в силе карантинного режима – правильный шаг

БАКУ /Trend/ - Считаю, что сохранение сегодня в силе карантинного режима - правильный шаг.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и телевидению "Хазар", после ознакомления с условиями, созданными в госпитале модульного типа Медицинского центра Министерства по чрезвычайным ситуациям в Хатаинском районе Баку, предназначенного для лечения больных коронавирусом.

"Конечно, мы предпринимаем шаги, связанные с принятием ограничительных мер, в соответствии с ситуацией. В мае, когда мы предприняли первые смягчительные шаги, я сказал, что если мы увидим рост темпов распространения заболевания, то вынуждены будем вернуться к ужесточенным ограничительным мерам. Так и случилось. Считаю, что сохранение сегодня в силе карантинного режима - правильный шаг. Должен отметить, что многие страны вновь возвращаются к более жесткой форме карантинного режима", - заявил глава государства.

Разумеется, предпринимая все шаги, мы глубоко анализируем ситуацию, добавил он. "При применении ограничительных мер, конечно, проводятся консультации со специалистами, врачами. То есть, мы проводим эту работу не стихийно, предпринимаем взвешенные шаги. Основная цель этих действий - защитить наших граждан, их здоровье, жизни от этого заболевания. В период пандемии необходимо мобилизовать все наши возможности с тем, чтобы мы вышли из этой ситуации с малыми потерями", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Вам известно, что в период пандемии мы обычно вводим карантинный режим на одну или две недели, отметил он. "Анализируя ситуацию, усиливая механизмы контроля, мы смотрели, к чему приводят ужесточенные меры. Могу сказать, что число инфицированных, которое некоторое время назад стремительно росло, сейчас стабилизировалось. Как я уже сказал, в последние несколько дней число новых инфицированных составляет уже в районе 500 человек. Но мы пока не вышли на положительную динамику. До сих пор число зараженных превышает число выздоровевших, и эта отрицательная динамика, как я уже отметил, является дополнительной нагрузкой для нашей системы здравоохранения. Поэтому в ближайшем будущем мы увидим, сколько продлится нынешний режим, будет ли он ужесточен или смягчен", - заявил глава государства.

По его словам, с первого дня по настоящее время государство предприняло все необходимые шаги. "Основная причина распространения заболевания - безответственность некоторых людей. Они не соблюдают простых правил, не придерживаются их. Поэтому мы вынуждены были увеличить штрафы. Порой мы вынуждены бываем предпринимать жесткие действия в отношении нарушителей карантинного режима. Но и они должны осознавать свою ответственность. Все правила рассчитаны на охрану здоровья людей, в том числе и нарушителей карантинного режима. Однако мы видим, что люди демонстративно нарушают данный режим. Позорный случай, произошедший вчера в известном отеле, невыносим. Поэтому, конечно, азербайджанская полиция справедливо вмешалась. Я дал органам полиции строжайшее указание адекватно реагировать на все нарушения. Никто не выше закона - будь то местная или иностранная компания, местный или иностранный гражданин, без разницы, мы должны защищать наш народ, его здоровье. В то же время существующие законы и правила, применяемыми в связи с карантинным режимом, должны быть основой для каждого. Поэтому мы и дальше будем предпринимать шаги в данном направлении. Считаю, что если граждане, нарушающие эти правила, проявят больше ответственности и будут соблюдать дисциплину, то мы сможем удержать пандемию под контролем", - отметил Президент Ильхам Алиев.