Аппарат омбудсмена Азербайджана распространил заявление в связи с армянской провокацией

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 120-мм минометов село Агдам Товузского района. Подобные действия армян против гражданского населения во время пандемии следует оценивать как грубое нарушение прав человека.

Как передает Trend, об этом сообщила Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

Отмечено, что уже погибли трое военнослужащих азербайджанской армии:

"Пусть Аллах помилует наших шехидов. Раненым желаем скорейшего выздоровления".