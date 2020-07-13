СМИ Египта опубликовали обращение посольства Азербайджана в связи с провокацией Армении
БАКУ /Trend/ - Египетские издания "Youm7", "Aldiplomasy" и информационное агентство "Asiyaelyoum" опубликовали обращение посольства Азербайджана в этой стране в связи с провокацией, совершенной накануне вооруженными силами Армении в Товузском направлении, сообщает в понедельник Trend.
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