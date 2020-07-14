Руководство Армении пытается отвлечь внимание своих граждан от экономических проблем путем провокаций - депутат

БАКУ /Trend - Руководство Армении пытается отвлечь внимание своих граждан от накопившихся социально-экономических проблем в стране путем провокаций на границе с Азербайджаном.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Вугар Байрамов.

Депутат отметил, что по официальной статистике Армении, в этой стране каждый пятый безработный: «В последние месяцы безработицы стало больше. В международных отчетах уровень безработицы в Армении указывается не менее 30%. Но более всего безработица растет среди молодежи. В Армении, где по официальным статистическим данным каждый четвертый, а в международных отчетах – каждый третий считается бедным, сегодня ситуация сложная и власть Пашиняна такими провокациями пытается устранить проблемы. Но понятно, что никаких оснований думать, что это принесет пользу, нет».

Он отметил, что поддержка на международной арене инициатив, выдвигаемых главой азербайджанского государства и все большее укрепление международных позиций Азербайджана серьезно беспокоит армянское лобби, внешние проармянские круги и силы, недолюбливающие Азербайджан.

"Эти круги, мягко говоря, не могут переварить широкий резонанс саммита Движения неприсоединения, на котором председательствовал Азербайджан и приятие по инициативе Азербайджана решения о проведении специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Очевидно, что осуществляя провокации на границе с Азербайджаном, власть Пашиняна рассчитывает на то, чтобы привлечь внимание к теме внешнего врага и снять с повестки социально-экономические проблемы в Армении", - сказал Байрамов.

Депутат подчеркнул, что Азербайджан обладает сильной армией, которая по приказу Верховного главнокомандующего способна выполнить любую поставленную задачу, в том числе - освободить оккупированные Арменией земли.

Напомним, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)

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