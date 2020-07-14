Генерал-майор и полковник армии Азербайджана стали шехидами

БАКУ /Trend/ - Военные провокации с армянской стороны продолжаются.

Как сообщает во вторник Trend, об этом журналистам сказал заместитель министра обороны Азербайджана, генерал-лейтенант Керим Велиев.

"В ходе утренних боев героически стали шехидами генерал-майор Гашимов Полад и полковник Ильгар Мирзоев", - сказал Велиев.